Corona virüsün ardından uçuşlarda görülecek 15 yeni normal

ntv.com.tr 14.05.2020 - 14:09
200’ün üstünde ülkede ve bölgese görülen yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi havayolu endüstrisini harap etmiş olsa da, çoğu uzman bunun geçiçi olduğu konusunda hemfikir.
Bununla birlikte, corona virüsün dünya genelinde ikinci ve hatta üçüncü bir dalgasının görüleceği öngörüldüğünden, uçuş sektöründe 2021'e kadar normale dönüş beklenmiyor.
Ancak, dünyanın önde gelen havayolu şirketleri yolcuların tekrar uçmasını sağlamak, havaalanlarını yeniden düzenlemek ve yolcuların güvenini kazanmak için güvenlik ve sağlık düzenlemeleri planlıyor.
Havayolu stratejisi firması SimpliFlying tarafından hazırlanan bir raporda, pandemiden sonra hava yolculuğunda değişecek 70’ten fazla alışkanlık belirtildi. Bunlardan 15’i ise uçuşlarda kısa bir süre içinde yerini alacak gibi görünüyor.
Uçak iç mekanlarını tamamen yeniden tasarlamak yerine ise, Fransız havacılık Florian Barjot, yolcuları hem arkadan hem de komşu koltuklardan koruyan, orta koltuklara yerleştirilebilen çıkarılabilir bir kalkan "PlanBay" ı yarattı.