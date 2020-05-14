Corona virüsün ardından uçuşlarda görülecek 15 yeni normal

Uçak iç mekanlarını tamamen yeniden tasarlamak yerine ise, Fransız havacılık Florian Barjot, yolcuları hem arkadan hem de komşu koltuklardan koruyan, orta koltuklara yerleştirilebilen çıkarılabilir bir kalkan "PlanBay" ı yarattı.

2. Uçaklarda business ve ekonomi sınıfına benzer “sosyal mesafe dostu sınıf” ortaya çıkabilir Yazar ve fütürist Ross Dawson, insanların "bir pandemi riskine karşı son derece duyarlı olacağına inandığını" söyledi ve havayollarının, muhtemelen insanlar arasında çeşitli mesafeler sunmak da dahil olmak üzere farklı önlemler alabileceğini tahmin etti. Hatta biraz şaka yollu bir şekilde "izolasyon sınıfı" olarak adlandırdığı yeni bir tür uçak sınıfının yükselişini öngördü. Bu da bazı havayollarının birinci sınıf kabinlerinde gördüğümüz gibi aralarına bölücü yerleştirilmesinden küçük odalara bölünmesine kadar birçok değişimi içerebilir. Bununla birlikte izolasyon sınıfının ücreti ekonomi sınıfından yüzde 40 daha pahalı olabilir.