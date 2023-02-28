Deprem kredisi başvurusu: Depremzede kredi başvurusu nasıl yapılır, ne kadar verilecek? Deprem kredisi veren bankalar hangileri?

VAKIFBANK

Deprem felaketinin yaralarını sarmak için ülkemizin daima yanında olmaya devam ediyoruz VakıfBank Finans Grubu olarak deprem bölgesine 21 milyar TL’lik destek sağlıyoruz. Afetzede vatandaşlarımız için sağladığımız yardım ve destek paketlerimizi Milletimizin bilgisine sunuyoruz.



VakıfBank Finans Grubu olarak 12 milyar TL nakdi bağışta bulunuyoruz. VakıfBank Finans Grubu olarak acil ihtiyaçların karşılanmasına destek olmak için AFAD’a 12 milyar TL nakdi bağış yapma kararı aldık.



Kredi geri ödemelerini faizsiz olarak erteliyoruz.



Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye il ve ilçeleri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki,

Gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz tüm kredi kartı, bireysel ve ticari kredi borçlarını/taksitlerini, gayrinakdi kredi komisyonlarını, talebe bağlı olmaksızın 31.08.2023 tarihine kadar 6 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz. Depremden zarar gören ve talepte bulunan afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ) müşterilerimize de gerekli tüm kolaylıkları sağlayacağız. 2023 yılı boyunca bireysel ve ticari kredi kartları yıllık ücretleri ile üye işyeri ve POS aylık ücretlerini almıyoruz.



250.000 TL’ye kadar olan tarım kredilerini talep olmaksızın 1 yıl süre ile faizsiz olarak erteliyoruz.



Afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki, gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz tüm kredi kartı, bireysel ve ticari kredi borçlarını/taksitlerini talebe bağlı olmaksızın 31.03.2023 tarihine kadar 1 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz.



Ayrıca, KOBİ ölçeğinden büyük firmalara olay ve başvuru bazında münferiden değerlendirmek suretiyle en uygun çözümü üretiyoruz.



Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın borçlarını siliyoruz.



Deprem felaketinde hayatını kaybeden bireysel ve şahıs firması müşterilerimizin borçlarını, anapara ve faizleriyle birlikte siliyoruz.



Kredi destek paketlerimiz ile bölgemize uygun koşullarla finansman olanağı sağlıyoruz. Depremden zarar görmüş bireysel nitelikli müşterilerimize özel 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerimize ve çiftçilerimize ise 1 yıla kadar ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kredi destek paketi oluşturduk. Bu paketleri hızla devreye alıyoruz.



İlk günden itibaren bölgede yaşayan tüm kredi kartı müşterilerimize ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için faizsiz ve masrafsız 5.000 TL Nakit Avans tanımladık.



Deprem bölgesindeki şubelerimizden işlem yapacak müşterilerimizden bankacılık işlemlerinden hizmet komisyonu almıyoruz.



AFAD ve Türk Kızılayı’na VakıfBank kredi kartı ile yapılan bağışları faizsiz taksitlendiriyoruz. Deprem Bölgesi için ısınma, barınma, akaryakıt, tıbbi malzeme ve gıda yardımları yapıyoruz.



Depremin ilk gününden itibaren bölgeye temel ihtiyaç malzemeleri gönderdik, göndermeye de devam ediyoruz. VakıfBank Arama Kurtarma Ekibimiz, VAKUR, ilk günden itibaren arama kurtarma çalışmalarında görev aldı. Deprem bölgesindeki talep eden çalışanlarımızı güvenli bölgelerdeki tesislerimize naklettik. Ayrıca çalışanlarımız, yakınları ve afetzedeler için çadır ve konteyner temin ediyoruz.



Böylece 12 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 21 milyar TL katkı sağlıyoruz.