Doğal gaz yardımı ne zaman yatacak, ne kadar oldu? (2024 doğal gaz desteği ödemeleri)
Doğal gaz yardımı ödemelerinin ne zaman yatırılacağı, ihtiyaç sahibi aileler tarafından sorgulanmaya başladı. 2024 ocak ayı doğal gaz yardımı ödemeleri, havaların iyice soğumasıyla birlikte merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz yıl Kabine Toplantısı'nın ardından doğal gaz desteğinin artırıldığını açıklamıştı. Peki, 2024 doğal gaz yardımı ne zaman yatacak, ne kadar oldu?
2024 ocak ayı itibarıyla doğal gaz desteği ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi hanelere, belli dönemlerde doğal gaz desteği ödemeleri yapılıyor. Peki, doğal gaz yardımı ne zaman yatacak, ne kadar oldu?