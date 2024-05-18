Mayıs ayı evde bakım maaşı ödemeleri 2024: Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri?

Evde bakım maaşı ödemeleri, her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya devam ediyor. Mayıs ayı evde bakım maaşı ödemelerinin ne zaman yatırılacağını merak eden vatandaşlara müjdeli haber Bakan Göktaş tarafından verildi. Peki, mayıs ayı evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri?

Mayıs ayı evde bakım maaşı ödemeleri 2024: Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? - 1

Mayıs ayı evde bakım maaşı ödemeleriyle ilgili beklenen haber geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay yardıma muhtaç ailelere yapılan evde bakım maaşı ödemeleri, bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başladı. Peki, mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

EKONOMİ HABERLERİ

Mayıs ayı evde bakım maaşı ödemeleri 2024: Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? - 2

EVDE BAKIM MAAŞLARI YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mayıs ayı evde bakım maaşı ödemelerinin yatırıldığını bildirdi.

Buna göre; Mayıs ayı evde bakım maaşı ödemelerinin 18 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırılması bekleniyor.

Mayıs ayı evde bakım maaşı ödemeleri 2024: Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? - 3

BAKAN GÖKTAŞ DUYURDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay 4,2 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nın hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını açıkladı.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Evde Bakım Yardımı'nın Bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden olduğunu ve 2006'da engelli bireylerin öncelikle ailelerinin yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.

Engelli vatandaşların aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını öncelediklerini belirten Bakan Göktaş, "Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz. Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mayıs ayı evde bakım maaşı ödemeleri 2024: Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? - 4

2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte, evde bakım maaşı ücretlerine de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

Buna göre; Evde bakım desteği yapılan zamla beraber 5 bin 98 liradan, 7 bin 608 liraya yükseldi.

Mayıs ayı evde bakım maaşı ödemeleri 2024: Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? - 5

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım maaşları il il sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

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