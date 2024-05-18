Mayıs ayı evde bakım maaşı ödemeleri 2024: Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri?
Evde bakım maaşı ödemeleri, her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya devam ediyor. Mayıs ayı evde bakım maaşı ödemelerinin ne zaman yatırılacağını merak eden vatandaşlara müjdeli haber Bakan Göktaş tarafından verildi. Peki, mayıs ayı evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri?
Mayıs ayı evde bakım maaşı ödemeleriyle ilgili beklenen haber geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay yardıma muhtaç ailelere yapılan evde bakım maaşı ödemeleri, bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başladı. Peki, mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri?