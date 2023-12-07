Doğalgaz desteği ne kadar oldu, başvuru nasıl yapılır? (2023 e-Devlet doğalgaz desteği başvuruları)

2023 doğalgaz desteği başvurularının nasıl yapılacağı ve destek ödemelerinin ne kadar olduğu, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İhtiyaç sahiplerine yönelik verilen doğalgaz desteği başvuruları e-devlet üzerinden kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Peki, doğalgaz desteği ne kadar oldu, başvuru nasıl yapılır?