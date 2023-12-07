Doğalgaz desteği ne kadar oldu, başvuru nasıl yapılır? (2023 e-Devlet doğalgaz desteği başvuruları)
Doğalgaz desteğinin ne kadar olduğu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik doğalgaz tüketim desteği ödemelerinin artırıldığını belirtti. Birçok kişi ise doğalgaz yardımı için başvuruların nasıl yapılacağını sorgulamaya başladı. Peki, 2023 doğalgaz desteği ne kadar oldu, başvuru nasıl yapılır?
2023 doğalgaz desteği başvurularının nasıl yapılacağı ve destek ödemelerinin ne kadar olduğu, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İhtiyaç sahiplerine yönelik verilen doğalgaz desteği başvuruları e-devlet üzerinden kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Peki, doğalgaz desteği ne kadar oldu, başvuru nasıl yapılır?