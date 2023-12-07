Doğalgaz desteği ne kadar oldu, başvuru nasıl yapılır? (2023 e-Devlet doğalgaz desteği başvuruları)

Doğalgaz desteğinin ne kadar olduğu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik doğalgaz tüketim desteği ödemelerinin artırıldığını belirtti. Birçok kişi ise doğalgaz yardımı için başvuruların nasıl yapılacağını sorgulamaya başladı. Peki, 2023 doğalgaz desteği ne kadar oldu, başvuru nasıl yapılır?

Doğalgaz desteği ne kadar oldu, başvuru nasıl yapılır? (2023 e-Devlet doğalgaz desteği başvuruları) - 1

2023 doğalgaz desteği başvurularının nasıl yapılacağı ve destek ödemelerinin ne kadar olduğu, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İhtiyaç sahiplerine yönelik verilen doğalgaz desteği başvuruları e-devlet üzerinden kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Peki, doğalgaz desteği ne kadar oldu, başvuru nasıl yapılır?

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Doğalgaz desteği ne kadar oldu, başvuru nasıl yapılır? (2023 e-Devlet doğalgaz desteği başvuruları) - 2

DOĞALGAZ DESTEĞİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu ve doğalgaz desteğinin artırıldığını belirtti.

Erdoğan, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik doğal gaz tüketim desteğini düzenli sosyal yardım programlarımıza dâhil ettik. Yıllık 900 ila 2 bin 500 lira arasında olan toplam 8 aylık ödeme miktarını 1500 ila 3 bin 500 liraya yükselttik." dedi.

Buna göre; İhtiyaç sahiplerine yönelik 900-2 bin 500 lira olarak ödenen doğalgaz desteğinin 1500-3 bin 500 liraya yükseltildi.

Doğalgaz desteği ne kadar oldu, başvuru nasıl yapılır? (2023 e-Devlet doğalgaz desteği başvuruları) - 3

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğal gaz desteği başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden alınıyor. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “ Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti” sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler.

Doğal gaz yardımı ödemeleri hak sahiplerinin PTT kartına yatırılmaktadır. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT’ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

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Doğalgaz desteği ne kadar oldu, başvuru nasıl yapılır? (2023 e-Devlet doğalgaz desteği başvuruları) - 4

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Doğalgaz Tüketim Desteği" programından hanelerin faydalanabilmesi için başvuru sahibinin;

Türk vatandaşı olması,

e-Devlet Kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması,

ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması ve hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi şartları aranıyor.

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