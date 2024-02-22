Dr. Fatih Karahan kimdir, kaç yaşında, nereli? Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın özgeçmişi

2024 Şubat ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine, Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı. Merkez Bankası PPK (Para Politikası Kurulu) toplantılarına başkanlık eden Fatih Karahan'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor.

Dr. Fatih Karahan kimdir, kaç yaşında, nereli? Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın özgeçmişi - 1

Hafize Gaye Erkan'ın görevinden affını istemesinin ardından Merkez Bankası Başkanlığını Fatih Karahan üstleniyor. Karahan, atama kararı ardından yaptığı ilk açıklamada; "Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız." ifadelerini kullanmıştı.  Peki, Dr. Fatih Karahan kimdir, kaç yaşında?

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Dr. Fatih Karahan kimdir, kaç yaşında, nereli? Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın özgeçmişi - 2

FATİH KARAHAN KİMDİR?

1982 yılında Eskişehir’de doğan Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu. 2012 yılında Pennsylvania Üniversitesi’nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

Çalışma hayatına 2012 yılında New York Merkez Bankası’nda ekonomist olarak başlayan Karahan, 2022 yılına kadar anılan kurumda İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları Başkanı ve para politikası danışmanı olarak görev yaptı.

Dr. Fatih Karahan kimdir, kaç yaşında, nereli? Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın özgeçmişi - 3

Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yapan Karahan, 2022’de Amazon’da kıdemli ekonomist olarak çalışmaya başladı. Karahan, Kasım 2022’de Amazon’da Başekonomist görevine atandı.


Dr. Fatih Karahan kimdir, kaç yaşında, nereli? Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın özgeçmişi - 4

28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atanan Karahan, 3 Şubat 2024 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı olarak atanmıştır.

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