Dr. Fatih Karahan kimdir, kaç yaşında, nereli? Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın özgeçmişi
2024 Şubat ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine, Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı. Merkez Bankası PPK (Para Politikası Kurulu) toplantılarına başkanlık eden Fatih Karahan'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor.
Hafize Gaye Erkan'ın görevinden affını istemesinin ardından Merkez Bankası Başkanlığını Fatih Karahan üstleniyor. Karahan, atama kararı ardından yaptığı ilk açıklamada; "Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız." ifadelerini kullanmıştı. Peki, Dr. Fatih Karahan kimdir, kaç yaşında?