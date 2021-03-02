Dünyanın en büyük otonom mağazası Şanghay'da açıldı

Yazılım şirketi AiFi, Çin’in en büyük kentlerinden Şanghay'da dünyanın en büyük “kasasız” mağazasını açtı. Mağazada müşterilerin aldığı ürünler, kameralar tarafından otomatik olarak tanımlanıyor ve akıllı sepet oluşturuyor. Ardından ürünlerin bedeli müşterinin hiçbir şey yapmasına gerek kalmadan tanımladığı hesabın bakiyesinden düşülüyor. Uzmanlar, bir kasiyerle temasa geçmenin önüne geçtiği ve uzun kasa kuyruklarını ortadan kaldırdığı için Covid-19 pandemisi döneminde otonom mağazacılığa olan ilginin büyüdüğünü söyledi.

