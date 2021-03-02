Dünyanın en büyük otonom mağazası Şanghay'da açıldı

ntv.com.tr 02.03.2021 - 06:41
Otonom perakende yazılım sağlayıcısı AiFi, Çin'in Şangay kentinde dünyanın en büyük “kasasız” mağazasını açtı. Yaklaşık 370 metre karelik mağaza, müşterileri kasaya gitmeden mağazadan çıkabilmesi için 200 adet akıllı kamera kullanıyor.
AiFi'nin CEO'su Steve Gu, Insider'a yaptığı açıklamada, "İnsanlar mağazaya girebilir, bir şeyler alabilir ve sonra hiç vakit harcamadan gidebilir" dedi.
Diğer taraftan, otonom mağazacılık Amazon Go'nun duyurulamsıyla son yıllarda sıklıkla meydana geldi. Ancak, Gu, AiFi'nin farklı olduğu noktanın bir perakendeci olmaması olduğunu söyledi.
Şangay’daki mağazada kameralar müşterilerin satın aldıkları ve bıraktıkları ürünleri algılayarak, sanal sepetlerin otomatik olarak güncellenmesine olnak tanıyor. Müşteriler mağazadan ayrıldığında ise onlara uygulama aracılığıyla dijital bir makbuz gönderiliyor.
Bununla birlikte Gu, yalnızca kamera içeren bir çözüme geçmenin,marketlerinde personel ve alan için harcanan giderin yüzde 60 oranında düşmesini sağlayabileceğini söyleyerek, yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisinin otonom perakendeciliğe olan talebi hızlandırdığını ifade etti.