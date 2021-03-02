Dünyanın en büyük otonom mağazası Şanghay'da açıldı

Yazılım şirketi AiFi, Çin’in en büyük kentlerinden Şanghay'da dünyanın en büyük “kasasız” mağazasını açtı. Mağazada müşterilerin aldığı ürünler, kameralar tarafından otomatik olarak tanımlanıyor ve akıllı sepet oluşturuyor. Ardından ürünlerin bedeli müşterinin hiçbir şey yapmasına gerek kalmadan tanımladığı hesabın bakiyesinden düşülüyor. Uzmanlar, bir kasiyerle temasa geçmenin önüne geçtiği ve uzun kasa kuyruklarını ortadan kaldırdığı için Covid-19 pandemisi döneminde otonom mağazacılığa olan ilginin büyüdüğünü söyledi.

ntv.com.tr 02.03.2021 - 06:41

Dünyanın en büyük otonom mağazası Şanghay'da açıldı - 1

200 AKILLI KAMERA KULLANIYOR

Otonom perakende yazılım sağlayıcısı AiFi, Çin'in Şangay kentinde dünyanın en büyük “kasasız” mağazasını açtı. Yaklaşık 370 metre karelik mağaza, müşterileri kasaya gitmeden mağazadan çıkabilmesi için 200 adet akıllı kamera kullanıyor.

Dünyanın en büyük otonom mağazası Şanghay'da açıldı - 2

AiFi'nin CEO'su Steve Gu, Insider'a yaptığı açıklamada, "İnsanlar mağazaya girebilir, bir şeyler alabilir ve sonra hiç vakit harcamadan  gidebilir" dedi.

Dünyanın en büyük otonom mağazası Şanghay'da açıldı - 3

Diğer taraftan, otonom mağazacılık Amazon Go'nun duyurulamsıyla  son yıllarda sıklıkla meydana geldi. Ancak, Gu, AiFi'nin farklı olduğu noktanın bir perakendeci olmaması olduğunu söyledi.

Dünyanın en büyük otonom mağazası Şanghay'da açıldı - 4
AiFi'nin bir yazılım şirketi olduğunu ifade eden Gu, yapay zeka teknolojisini üçüncü taraf perakendecilere satarken, Amazon Go mağazaları Amazon'un kendisi tarafından işletildiğini belirtti.  Gu, “Amazon Go, müşterilerin otonom sistemi kullanmaları ve mağazaya girmek için bir QR kodunu taramaları gereken bir sistem sunuyor, AiFi ise hibrit bir çözüm sunuyor. Bizim sistemimizde müşterilerin hiçbir şey yapması gerekmiyor. Sadece bir telefon  uygulamasını girişlerdeki cihazlara göstermeli yeterli ” ifadelerini kullandı.
Dünyanın en büyük otonom mağazası Şanghay'da açıldı - 5

MÜŞTERİLERİN ALDIKLARI ÜRÜNLER YAPAY ZEKA İLE TANIMLANIYOR

Şangay’daki mağazada kameralar müşterilerin satın aldıkları ve bıraktıkları ürünleri algılayarak, sanal sepetlerin otomatik olarak güncellenmesine olnak tanıyor. Müşteriler mağazadan ayrıldığında ise onlara uygulama aracılığıyla dijital bir makbuz gönderiliyor. 

Dünyanın en büyük otonom mağazası Şanghay'da açıldı - 6

COVİD-19 İLGİYİ ARTIRDI

Bununla birlikte Gu, yalnızca kamera içeren bir çözüme geçmenin,marketlerinde personel ve alan için harcanan giderin yüzde 60 oranında düşmesini sağlayabileceğini söyleyerek, yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisinin  otonom perakendeciliğe olan talebi hızlandırdığını ifade etti.

Dünyanın en büyük otonom mağazası Şanghay'da açıldı - 7
Gu, pandemi nedeniyle insanların temassız alışverişin "gerekliliğini" fark ettiğini açıkladı. Böylelikle otonom mağazaların pazarda benimsenmesi hızlandı,, bu da müşterilerin yalnızca bir kasiyerle etkileşimden kaçınmakla kalmayıp aynı zamanda sosyal mesafenin zor olabileceği kasada bir sırada beklemekten de kaçınabileceği anlamına geliyor.

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