Dünyanın en zengin 10 insanı 2021’de servetlerine 402 milyar dolar ekledi: İşte serveti en çok artanlar

Dünyanın en zengin insanları 2021’de servetlerine servet kattı. En zengin 10 milyarder servetlerine 402 milyar dolar eklerken, en çok zenginleşen geçtiğimiz yıl servetine 121 milyar dolar ekleyen Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk oldu.

Haberler - ntv.com.tr 31.12.2021 - 10:44

Dünyanın en zengin 10 insanı 2021’de servetlerine 402 milyar dolar ekledi: İşte serveti en çok artanlar - 1

Dünyanın en zengin insanları listesinin ilk 10 sırası, 2021 yılında servetlerine 402 milyar dolar ekledi.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, 2022'ye girerken, dünyanın en zengin 10 kişisinin hepsi 100 milyar dolardan fazla servete sahip olurken, Bill Gates ve dışındaki diğer 8 kişinin birçoğu ilk kez 100 milyar doların üzerine çıktı.

Dünyanın en zengin 10 insanı 2021’de servetlerine 402 milyar dolar ekledi: İşte serveti en çok artanlar - 2

Toplamda, en zengin 10 milyarder 2021'de net varlıklarına 402,17 milyar dolar eklerken, listenin ilk sırasında geçtiğimiz haftalarda kısa bir süreliğine 300 milyar dolar servete ulaşan yer aldı.

2021'de servetine 121 milyar dolar ekleyen Musk, 2020'de eklediği 140 milyar doların biraz altında kaldı.

İşte Bloomberg'in Milyarderler Endeksi'ne göre, dünyanın en zengin 10 kişisinin servetlerinin büyüme miktarı...

Dünyanın en zengin 10 insanı 2021’de servetlerine 402 milyar dolar ekledi: İşte serveti en çok artanlar - 3

10. WARREN BUFFETT: 109 MİLYAR DOLAR (+21 MİLYAR DOLAR)

Berkshire Hathaway

Dünyanın en zengin 10 insanı 2021’de servetlerine 402 milyar dolar ekledi: İşte serveti en çok artanlar - 4

9. LARRY ELLISON: 109 MİLYAR DOLAR (+29 MİLYAR DOLAR)

Oracle

Dünyanın en zengin 10 insanı 2021’de servetlerine 402 milyar dolar ekledi: İşte serveti en çok artanlar - 5

8. STEVE BALLMER: 122 MİLYAR DOLAR (+41 MİLYAR DOLAR)

Microsoft

Dünyanın en zengin 10 insanı 2021’de servetlerine 402 milyar dolar ekledi: İşte serveti en çok artanlar - 6

7. SERGEY BRIN: 125 MİLYAR DOLAR (+45 MİLYAR DOLAR)

Alphabet (Google)

Dünyanın en zengin 10 insanı 2021’de servetlerine 402 milyar dolar ekledi: İşte serveti en çok artanlar - 7

6. MARK ZUCKERBERG: 128 MİLYAR DOLAR (+24 MİLYAR DOLAR)

Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp)

Dünyanın en zengin 10 insanı 2021’de servetlerine 402 milyar dolar ekledi: İşte serveti en çok artanlar - 8

5. LARRY PAGE: 130 MİLYAR DOLAR (+47 MİLYAR DOLAR)

Alphabet (Google)

Dünyanın en zengin 10 insanı 2021’de servetlerine 402 milyar dolar ekledi: İşte serveti en çok artanlar - 9

4. BILL GATES: 139 MİLYAR DOLAR (+7 MİLYAR DOLAR)

Microsoft

Dünyanın en zengin 10 insanı 2021’de servetlerine 402 milyar dolar ekledi: İşte serveti en çok artanlar - 10

3. BERNARD ARNAULT: 176 MİLYAR DOLAR (+61 MİLYAR DOLAR)

Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy

Dünyanın en zengin 10 insanı 2021’de servetlerine 402 milyar dolar ekledi: İşte serveti en çok artanlar - 11

2. JEFF BEZOS: 195 MİLYAR DOLAR (+5 MİLYAR DOLAR)

Amazon, Blue Origin, Washington Post

Dünyanın en zengin 10 insanı 2021’de servetlerine 402 milyar dolar ekledi: İşte serveti en çok artanlar - 12

1. ELON MUSK: 277 MİLYAR DOLAR (+121 MİLYAR DOLAR)

Tesla, SpaceX

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