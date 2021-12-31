Dünyanın en zengin 10 insanı 2021’de servetlerine 402 milyar dolar ekledi: İşte serveti en çok artanlar

Haberler - ntv.com.tr 31.12.2021 - 10:44
Dünyanın en zengin insanları listesinin ilk 10 sırası, 2021 yılında servetlerine 402 milyar dolar ekledi.
Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, 2022'ye girerken, dünyanın en zengin 10 kişisinin hepsi 100 milyar dolardan fazla servete sahip olurken, Bill Gates ve Jeff Bezos dışındaki diğer 8 kişinin birçoğu ilk kez 100 milyar doların üzerine çıktı.
Toplamda, en zengin 10 milyarder 2021'de net varlıklarına 402,17 milyar dolar eklerken, listenin ilk sırasında geçtiğimiz haftalarda kısa bir süreliğine 300 milyar dolar servete ulaşan Elon Musk yer aldı.
2021'de servetine 121 milyar dolar ekleyen Musk, 2020'de eklediği 140 milyar doların biraz altında kaldı.
İşte Bloomberg'in Milyarderler Endeksi'ne göre, dünyanın en zengin 10 kişisinin servetlerinin büyüme miktarı...
Berkshire Hathaway
Oracle
Microsoft
Alphabet (Google)
Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp)
Alphabet (Google)
Microsoft
Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy
Amazon, Blue Origin, Washington Post
Tesla, SpaceX