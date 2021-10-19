Dünyanın en zenginleri listesinde zirve el değişti: Hisseleri yükseldi, yeniden ilk sıraya yerleşti

Forbes tarafından hazırlanan dünyanın en zenginleri listesinde birinci sıra 3 ay içerisinde dördüncü kez değişti. Geçtiğimiz ay Tesla hisseleri son 8 ayın zirvesine çıkan Tesla CEO’su Elon Musk, listede Temmuz ayının ardından ilk sıraya yükselirken, Amazon CEO’su Jeff Bezos ikinci, Louis Vuitton’un sahibi Bernard Arnault üçüncü sırada yer aldı.

Haberler - ntv.com.tr 19.10.2021 - 14:54

Dünyanın en zenginleri listesinde zirve el değişti: Hisseleri yükseldi, yeniden ilk sıraya yerleşti - 1

Forbes tarafından anlık olarak paylaşılan dünyanın en zenginleri listesinin ilk sırası Temmuz ayından bu yana dördüncü kez el değiştirdi.

Geçtiğimiz ay 700 dolar seviyelerinde gezen şirket hisseleri 870 dolar seviyelerine yükselen Tesla CEO’su Elon Musk, Temmuz ayının ardından yeniden ilk sıraya yükselirken, ikinci sıradaki Amazon’un sahibi Jeff Bezos ile arasındaki farkı 20 milyar doların üzerine çıkardı.

İşte yenilenen haliyle dünyanın en zengin 10 kişisi:

Dünyanın en zenginleri listesinde zirve el değişti: Hisseleri yükseldi, yeniden ilk sıraya yerleşti - 2

10- WARREN BUFFETT: 102.8 MİLYAR DOLAR

Berkshire Hathaway 

Dünyanın en zenginleri listesinde zirve el değişti: Hisseleri yükseldi, yeniden ilk sıraya yerleşti - 3

9- MUKESH AMBANİ: 103.7 MİLYAR DOLAR

Reliance Industries  

Dünyanın en zenginleri listesinde zirve el değişti: Hisseleri yükseldi, yeniden ilk sıraya yerleşti - 4

8- SERGEY BRİN: 117.5 MİLYAR DOLAR

Google

Dünyanın en zenginleri listesinde zirve el değişti: Hisseleri yükseldi, yeniden ilk sıraya yerleşti - 5

7-  MARK ZUCKERBERG: 120 MİLYAR DOLAR

Facebook

Dünyanın en zenginleri listesinde zirve el değişti: Hisseleri yükseldi, yeniden ilk sıraya yerleşti - 6

6-  LARRY PAGE: 122 MİLYAR DOLAR

Google

Dünyanın en zenginleri listesinde zirve el değişti: Hisseleri yükseldi, yeniden ilk sıraya yerleşti - 7

5-  LARRY ELLİSON: 126.6 MİLYAR

Oracle

Dünyanın en zenginleri listesinde zirve el değişti: Hisseleri yükseldi, yeniden ilk sıraya yerleşti - 8

4-  BİLL GATES: 132.9 MİLYAR DOLAR

Microsoft

Dünyanın en zenginleri listesinde zirve el değişti: Hisseleri yükseldi, yeniden ilk sıraya yerleşti - 9

3-  BERNARD ARNAULT: 181.5 MİLYAR DOLAR

LVMH   

Dünyanın en zenginleri listesinde zirve el değişti: Hisseleri yükseldi, yeniden ilk sıraya yerleşti - 10

2- JEFF BEZOS: 199.7 MİLYAR DOLAR

Amazon

Dünyanın en zenginleri listesinde zirve el değişti: Hisseleri yükseldi, yeniden ilk sıraya yerleşti - 11

1- ELON MUSK: 220.9 MİLYAR DOLAR

Tesla, SpaceX

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