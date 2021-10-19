Dünyanın en zenginleri listesinde zirve el değişti: Hisseleri yükseldi, yeniden ilk sıraya yerleşti

Forbes tarafından anlık olarak paylaşılan dünyanın en zenginleri listesinin ilk sırası Temmuz ayından bu yana dördüncü kez el değiştirdi.

Geçtiğimiz ay 700 dolar seviyelerinde gezen şirket hisseleri 870 dolar seviyelerine yükselen Tesla CEO’su Elon Musk, Temmuz ayının ardından yeniden ilk sıraya yükselirken, ikinci sıradaki Amazon’un sahibi Jeff Bezos ile arasındaki farkı 20 milyar doların üzerine çıkardı.

İşte yenilenen haliyle dünyanın en zengin 10 kişisi: