E-devlet vekalet sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Genellikle noter üzerinden yapılan vekalet işlemleri e-devlet üzerinden de hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Peki e-devlet üzerinden vekalet sorgulama işlemi nasıl yapılır?

22.07.2020 - 14:38

E-devlet vekalet sorgulama işlemi nasıl yapılır? - 1

VEKALET SORGULAMA

Vekalet ile ilgili tüm işlemler noterden yapılmaktadır. Bazı durumlarda kendisine vekalet eden kişiye ihtiyaç duyan insanlar bir avukat ile anlaşarak aralarındaki vekalet bağını noter huzurunda belgeye dökerler. Bu vekaletnamenin üzerinden zaman  geçerse ve kişi vekaleti hatırlamıyorsa, vekalet sorgulatmak gerekir.

Bu sorgulatma işlemi de noterden yapılmaktadır. Ancak artık notere gitmeden de vekalet sorgulama işlemi gerçekleştirilebilir. Vekalet sorgulama işlemi önemlidir. Çünkü çok önceden alınmış bir vekaletname, ileride kişinin başına bazı sıkıntılar açabilir. Bu yüzden vekalet verme işleminden bir süre sonra o vekaletin durup durmadığını sorgulamak oldukça önemlidir.
E-devlet vekalet sorgulama işlemi nasıl yapılır? - 2

E-DEVLET VEKALET SORGULAMA

Önceden verilmiş ancak hatırlanmayan vekaletnameler E- Devlet ya da Ekap (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden oldukça kolay bir şekilde sorgulanabilir. Bunları yapamayan kişiler ise notere giderek vekalet işlemlerini sorgulayıp öğrenebilirler. Oldukça basit ancak çok önemli bir konudur.
E-devlet vekalet sorgulama işlemi nasıl yapılır? - 3

NASIL YAPILIR?

Vekalet sorgulama işlemi telefondan e- devlete girilerek kolayca gerçekleştirilebilir. E-devlete girip vekalet kısmına tıkladıktan sonra ekranda birçok yazı çıkacaktır. Daha önceden vekalet vermiş olan kişilerin bulunduğu kısımdan "vermiş olduğunuz vekaletnameler" kısmına girerek daha önce verdikleri tüm vekaletnamelere ulaşabilirler. E-devletin yönlendirmesi ile vekalet işlemleriyle ilgili tüm detaylar görüntülenebilir bir durumdadır.

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