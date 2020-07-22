E-devlet vekalet sorgulama işlemi nasıl yapılır?

VEKALET SORGULAMA Vekalet ile ilgili tüm işlemler noterden yapılmaktadır. Bazı durumlarda kendisine vekalet eden kişiye ihtiyaç duyan insanlar bir avukat ile anlaşarak aralarındaki vekalet bağını noter huzurunda belgeye dökerler. Bu vekaletnamenin üzerinden zaman geçerse ve kişi vekaleti hatırlamıyorsa, vekalet sorgulatmak gerekir.



Bu sorgulatma işlemi de noterden yapılmaktadır. Ancak artık notere gitmeden de vekalet sorgulama işlemi gerçekleştirilebilir. Vekalet sorgulama işlemi önemlidir. Çünkü çok önceden alınmış bir vekaletname, ileride kişinin başına bazı sıkıntılar açabilir. Bu yüzden vekalet verme işleminden bir süre sonra o vekaletin durup durmadığını sorgulamak oldukça önemlidir.