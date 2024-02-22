Ek göstergede son durum: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştü. Görüşmede, birinci dereceye 3600 ek gösterge verilmesi ile ilgili çalışmaların bir an önce başlaması ve ivedi olarak hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya Ali Yalçın ve Vedat Işıkhan’ın yanı sıra Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul da katıldı.



7. Dönem Toplu Sözleşme ile kayıt altına alınan birinci dereceye 3600 ek gösterge verilmesi ile ilgili çalışmaların ivedi olarak başlaması için resmi yazıyı geçtiğimiz günlerde bakanlığa ilettiklerini hatırlatan Yalçın, “5,3 milyon kamu görevlisini ve emeklisini ilgilendiren ve emekli aylıklarında önemli derecede artış sağlayan ek göstergelere ilişkin çalışmaya ilave olarak, kamu görevlileri ve emeklilerinin hayata geçmesini beklediği ‘1. Dereceye 3600 Ek Gösterge’ çalışmasının bir an önce başlaması ve çalışmanın ivedi olarak TBMM’ye sunulmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



Yalçın, 7’nci Dönem Toplu Sözleşme ile kayıt altına alınan; 4688 sayılı kanunun evrensel ilkelere uyumlu hale getirilmesi, Harcırah Kanunu ile Devlet Memurlarına Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’nin günün şartlarına göre düzenlenmesine ilişkin teklifleri Bakan Işıkhan’a iletti.



Toplu sözleşme hükümlerinin uygulanması noktasında yaşanan tereddütleri ve koruyucu giyim malzemesi hükmünün uygulanması noktasında yaşanan sorunları da dile getiren Yalçın, sorunların çözümü noktasında zaman kaybedilmeden ilgili çalışmaların başlaması gerektiğine vurgu yaptı.



Kamu görevlilerinin talep ve beklentilerini önemsediklerini belirten Bakan Işıkhan ise gerekli çalışmaların hayata geçirilebilmesi için yetkili sendika olan Memur-Sen ile diyalog mekanizmasının süreceğini dile getirdi.