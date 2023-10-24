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Ekim ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini güncellendi

Enflasyon verilerinin kamuoyuyla paylaşılacağı tarihe yönelik araştırmalar ay sonunda hız kazandı. Milyonlarca memur ve emekliyi doğrudan etkileyen enflasyon verileri kasım ayının ilk günlerinde ilan edilecek. Peki, ekim ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Ekim ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini güncellendi - 1

Ekim ayı enflasyon oranları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. TÜİK Ekim ayı enflasyon oranları, gelecek ayın başında açıklanacak.

EKONOMİ HABERLERİ

Ekim ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini güncellendi - 2

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde ilan ediyor. Ekim ayı enflasyon rakamları 3 Kasım Cuma günü açıklanacak.

Ekim ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini güncellendi - 3

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ GÜNCELLENDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Ankette, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 68,01 oldu. Katılımcıların cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,22 olmuştu. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 68,01 olurken dolar tahmini ise 30,05 olarak belirtildi.

Ekim ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini güncellendi - 4

"Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,22 iken, bu anket döneminde yüzde 68,01 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,94 iken, bu anket döneminde yüzde 45,28 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,87 ve yüzde 25,82 olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 14,77 olasılıkla yüzde 37,00 – 42,99 aralığında, yüzde 56,03 olasılıkla yüzde 43,00 – 48,99 aralığında, yüzde 18,77 olasılıkla ise yüzde 49,00 - 54,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 18,46’sının beklentilerinin yüzde 37,00 – 42,99 aralığında, yüzde 56,92’sinin beklentilerinin yüzde 43,00 – 48,99 aralığında, yüzde 15,38’inin beklentilerinin yüzde 49,00 – 54,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

2023 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 41,66 olasılıkla yüzde 19,00 – 24,99 aralığında, yüzde 30,31 olasılıkla yüzde 25,00 – 30,99 aralığında, yüzde 16,52 olasılıkla ise yüzde 31,00 – 36,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir .

Ekim ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini güncellendi - 5

Aynı anket döneminde nokta tahminler(2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 33,87‘sinin beklentilerinin yüzde 19,00 - 24,99 aralığında, yüzde 35,48‘inin beklentilerinin yüzde 25,00 – 30,99 aralığında, yüzde 17,74‘ünün beklentilerinin yüzde 31,00 – 36,99 aralığında olduğu gözlenmektedir

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,26 iken, bu anket döneminde yüzde 33,22 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 30,00 iken, bu anket döneminde yüzde 33,68 olarak gerçekleşmiştir.

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