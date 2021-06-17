Elazığ'da topraksız tarım, kadınlara iş kapısı oldu

Elazığ’da 30 dönümlük alanda kurulan topraksız serada yılın 10 ayında 900 ton salkım domates üretimi yapılması hem kadınlara iş kapısı oldu hem de Elazığ başta olmak üzere komşu illerin ihtiyacını karşılamaya başladı.

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İHA 17.06.2021 - 12:41

Merkeze bağlı Değirmenönü köyü sınırlarında 30 dönümlük alanda kurulu bulunan topraksız serada günlük 3-4 ton yıllık ise 900 ton salkım domates üretiliyor. Corona Virüs (Covid-19) salgınında da devam eden üretimde 10 ay boyunca hasat yapılan salkım domatesler başta Elazığ olmak üzere Malatya ile komşu illerinden domates ihtiyacını karşılamada önemli bir yer tutmaya başladı.

30 dönüm arazide topraksız tarım yaptıklarını ifade eden Ziraat Mühendisi Furkan Akarsu, “Yalnızca domates tarımı yapıyoruz. Salkım domates bir Hollanda çeşidi. Hollanda'dan almış olduğumuz tohumları Antalya’daki fidanlıklarımızda viyoller içerisinde biçimlendirdikten sonra fidan döneminde dikimini gerçekleştiriyoruz" dedi.

Topraksız tarım olduğu için yılın 10 ayı ürün elde edebildiklerini belirten Akarsu, hasattan sonra ürünlerin yapraklarını alıp kızarmalarını sağlayarak sürekli hasada hazırlayacak şekilde işlemlerden geçirdiklerini belirtti.

Topraksız tarım hakkında bilgi veren Ziraat Mühendisi Ayşe Merve Özdemir ise, "Topraklı tarımda sürekli besin elementleri bitki tarafından tüketilince her hangi bir verim olmayacaktır. 3 ve 4’ncü yıllarda bu durum tekrara düştüğünde toprağın verimi de azalacak ve istediğimiz gibi verim elde edemeyeceğiz" diye konuştu.

"SU TÜKETİMİ DAHA AZ" "Su tüketimi en önemli konularımızdan birisi durumunda" diyen Ziraat Mühendisi Ayşe Merve Özdemir, "Zaten dünya geneli bir su sıkıntısı yaşanmakta ve kuraklık söz konusu bunları ele alarak düşündüğümüz zaman topraksız tarımda su daha az tüketilmektedir. Yani yaklaşık olarak 4’te 1’i kadar su tüketilmektedir" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 25 kişiye istihdam sağladıklarını söyleyen Özdemir, "Yakın köylerden gelmekteler. Bir çoğu kadın, kadınların çalışmasını destekliyorum kendi gelir kaynaklarını kendileri elde ediyorlar. 25 yaşındaki genç bir kızımız da var 50-60 yaşında çalışan ablamız da var" dedi.