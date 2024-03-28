Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Zamlı emekli ikramiyesi ne kadar? (2024 SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2023 yılı Ramazan Bayramı Emekli Bayram İkramiyelerinin zamlı olarak bayramdan önce hesaplara yatırılacağını duyurdu. 2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl da Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak. Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Zamlı emekli ikramiyesi ne kadar?
2024 Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılan bayram ikramiyelerinin, bu yıl ödeneceği günler araştırılıyor. Peki, 2024 emekli bayram ikramiyesi ne zaman, bayramdan önce yatar mı?