Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? Bakan Işıkhan'dan ikramiye açıklaması
Emekli bayram ikramiyesi için tarih araştırmaları başladı. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılan bayram ikramiyeleri için sorgulamalar sürüyor. Milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyeleri ödemeleriyle ilgili açıklamada bulundu. Peki, 2024 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?
2024 Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, bayram öncesinde hazırlıklarını tamamlamak isteyen emekliler tarafından sorgulanmaya başladı. Bakan Işıkhan tarafından yapılan açıklama sonrasında, bayram ikramiyelerinin bayramdan önce yatıp yatmayacağı belli oldu. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?