Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? Bakan Işıkhan'dan ikramiye açıklaması

Emekli bayram ikramiyesi için tarih araştırmaları başladı. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılan bayram ikramiyeleri için sorgulamalar sürüyor. Milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyeleri ödemeleriyle ilgili açıklamada bulundu. Peki, 2024 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? Bakan Işıkhan'dan ikramiye açıklaması - 1

2024 Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, bayram öncesinde hazırlıklarını tamamlamak isteyen emekliler tarafından sorgulanmaya başladı. Bakan Işıkhan tarafından yapılan açıklama sonrasında, bayram ikramiyelerinin bayramdan önce yatıp yatmayacağı belli oldu. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? Bakan Işıkhan'dan ikramiye açıklaması - 2

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Her bayram olduğu gibi 2024 Kurban Bayramı öncesinde de emeklilerin bayram ikramiyesi ödeme tarihleri sorgulanmaya başladı.

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleriyle ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri için takvimlendirme çalışmasının devam ettiğini belirtti ve 'Bayramdan önce vereceğiz, yakın zamanda takvim açıklanacak.' dedi.

Buna göre; Emekliye Kurban Bayramı ikramiyeleri bayramdan önce hesaplara yatırılacak.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? Bakan Işıkhan'dan ikramiye açıklaması - 3

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİNDE HESAPLARDA OLMASI BEKLENİYOR

Kurban Bayramı'nın ilk günü bu yıl 16 Haziran tarihine denk gelecek.

Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor.

3-14 Haziran tarihlerinde SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamındaki tüm emeklilere ikramiyelerin yatırılması bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? Bakan Işıkhan'dan ikramiye açıklaması - 4

2024 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Geçtiğimiz aylarda TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri yapılan 8. Yargı Paketi sonrasında emekli bayram ikramiyeleri artırıldı.

Buna göre; bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Kurban Bayramı'nda geçtiğimiz yıl 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi tutarı, 3 bin liraya yükseltilmişti.

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