Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri 2024: Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin ne zaman yapılacağı, Kurban Bayramı öncesinde hazırlıklarını sürdüren milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Bayramda evlerinde misafirlerini, ailelerini ve dostlarını ağırlayacak olan emekliler, bayram ikramiyelerinin bayramdan önce yatıp yatmayacağını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyelerinin ödemesiyle ilgili açıklamada bulunmuştu. Peki, 2024 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayramdan önce ikramiyeler yatar mı?

Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri 2024: Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? - 1

2024 Kurban Bayramı emekli ikramiye ödemelerinin yapılacağı tarih, binlerce kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Yılda iki kez SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yatırılan bayram ikramiyeleri, Kurban Bayramı öncesinde araştırılıyor. Geçtiğimiz yıl 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi tutarı, hükümet tarafından 3 bin liraya yükseltilmişti. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı?

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Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri 2024: Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? - 2

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Her bayram olduğu gibi 2024 Kurban Bayramı öncesinde de emeklilerin bayram ikramiyesi ödeme tarihleri sorgulanmaya başladı.

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleriyle ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri için takvimlendirme çalışmasının devam ettiğini belirtti ve 'Bayramdan önce vereceğiz, yakın zamanda takvim açıklanacak.' dedi.

Buna göre; Emekliye Kurban Bayramı ikramiyeleri bayramdan önce hesaplara yatırılacak.

Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri 2024: Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? - 3

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİNDE HESAPLARDA OLMASI BEKLENİYOR

Kurban Bayramı'nın ilk günü bu yıl 16 Haziran tarihine denk gelecek.

Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor.

3-14 Haziran tarihlerinde SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamındaki tüm emeklilere ikramiyelerin yatırılması bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri 2024: Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? - 4

3-14 Haziran tarihlerinde SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamındaki tüm emeklilere ikramiyelerin yatırılması bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri 2024: Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? - 5

2024 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Geçtiğimiz aylarda TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri yapılan 8. Yargı Paketi sonrasında emekli bayram ikramiyeleri artırıldı.

Buna göre; bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Kurban Bayramı'nda geçtiğimiz yıl 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi tutarı, 3 bin liraya yükseltilmişti.

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