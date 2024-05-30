Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri 2024: Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin ne zaman yapılacağı, Kurban Bayramı öncesinde hazırlıklarını sürdüren milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Bayramda evlerinde misafirlerini, ailelerini ve dostlarını ağırlayacak olan emekliler, bayram ikramiyelerinin bayramdan önce yatıp yatmayacağını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyelerinin ödemesiyle ilgili açıklamada bulunmuştu. Peki, 2024 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayramdan önce ikramiyeler yatar mı?
2024 Kurban Bayramı emekli ikramiye ödemelerinin yapılacağı tarih, binlerce kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Yılda iki kez SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yatırılan bayram ikramiyeleri, Kurban Bayramı öncesinde araştırılıyor. Geçtiğimiz yıl 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi tutarı, hükümet tarafından 3 bin liraya yükseltilmişti. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı?