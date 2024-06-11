Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2024: Bayram ikramiyeleri yattı mı, ne zaman yatacak? (4A, 4B, 4C ikramiye ödeme günleri)
Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri, Kurban Bayramı ikramiyelerinin hesaplara yatırılmaya başlamasıyla birlikte gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan duyuru sonrasında, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerinin bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Peki, emekli bayram ikramiyeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 4A, 4B, 4C ikramiye ödeme günleri.
2024 emekli bayram ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatacağı, 4A, 4B, 4C emeklileri tarafından sorgulanmaya başladı. Emekli ve hak sahiplerine toplamda 42 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilmeye başladı. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerinin bayram ikramiyesi alacakları tarihler açıklandı. Peki, emekli bayram ikramiyeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 4A, 4B, 4C ikramiye ödeme günleri.