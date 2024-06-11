Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2024: Bayram ikramiyeleri yattı mı, ne zaman yatacak? (4A, 4B, 4C ikramiye ödeme günleri)

Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri, Kurban Bayramı ikramiyelerinin hesaplara yatırılmaya başlamasıyla birlikte gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan duyuru sonrasında, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerinin bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Peki, emekli bayram ikramiyeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 4A, 4B, 4C ikramiye ödeme günleri.

Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2024: Bayram ikramiyeleri yattı mı, ne zaman yatacak? (4A, 4B, 4C ikramiye ödeme günleri) - 1

2024 emekli bayram ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatacağı, 4A, 4B, 4C emeklileri tarafından sorgulanmaya başladı. Emekli ve hak sahiplerine toplamda 42 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilmeye başladı. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerinin bayram ikramiyesi alacakları tarihler açıklandı. Peki, emekli bayram ikramiyeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 4A, 4B, 4C ikramiye ödeme günleri.

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Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2024: Bayram ikramiyeleri yattı mı, ne zaman yatacak? (4A, 4B, 4C ikramiye ödeme günleri) - 2

2024 KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurban Bayramı ikramiyesini 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz." dedi.

Emekliye Kurban Bayramı ikramiyeleri bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacak.

Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2024: Bayram ikramiyeleri yattı mı, ne zaman yatacak? (4A, 4B, 4C ikramiye ödeme günleri) - 3

4A, 4B, 4C EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ

Emekli ve hak sahiplerine toplamda 42 Milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek.

4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde;

4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde;

4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek.

Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum."

Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2024: Bayram ikramiyeleri yattı mı, ne zaman yatacak? (4A, 4B, 4C ikramiye ödeme günleri) - 4

İKRAMİYE ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK?

İkramiye 2018'de her bayramda 1000 lira olarak verilmeye başlanırken, 2021'de 1100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, bu yıl için ise yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseltildi.

SGK, bu Ramazan Bayramı'nda 15,3 milyon emekli ve hak sahibine toplam 41,3 milyar lira ikramiye ödedi.

Bu rakamla birlikte uygulamanın başladığı 2018'den bugüne kadar SGK tarafından toplam 166,2 milyar lira ikramiye ödenmiş oldu.

Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2024: Bayram ikramiyeleri yattı mı, ne zaman yatacak? (4A, 4B, 4C ikramiye ödeme günleri) - 5

KİMLER EMEKLİ İKRAMİYESİ ALABİLECEK?

Uygulamadan tüm emekliler faydalanacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık parası alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve güvenlik korucuları da bayram ikramiyesinden yararlanabilecek.

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