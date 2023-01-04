Emekli ikramiyesi artacak mı? 2023 ikramiyelerinde artış beklentisi

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yılın belli dönemlerde verilen ikramiyelerin bu yıl ne kadar olacağı merak ediliyor. Mevcut uygulamada Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez 1.100 TL emekli ikramiyesi ödemesi yapılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşında yeni rakamı şu sözlerle duyurdu. "En düşük emekli maaş tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkartıyoruz. Memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık.". Bu açıklama ardından gözler bayram ikramiyelerine çevrildi.
Bayram ikramiyesine zam yapılmasına yönelik talepler ve beklentiler var ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
2023 yılında Ramazan Bayramı 21-23 Nisan, Kurban Bayramı ise 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Emekli bayram ikramiyesinin bu tarihlerden önce ödenmesi bekleniyor.
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli aylıklarına zam oranının yüzde 30'a, en düşük emekli aylığının ise 5 bin 500 liraya çıkartılmasına yönelik açıklamalarından memnuniyet duyduğunu bildirdi.
"Emekli aylıklarına zam oranının yüzde 25'den yüzde 30'a, 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının da 5 bin 500 liraya yükseltmesini olumlu bulmakla birlikte eksik görüyoruz. EYT, emekli aylıklarına zam oranının yüzde 30'a yükseltilmesi, en düşük aylığın 5 bin 500 liraya çıkartılması adımları, intibak düzenlemesi ve bayram ikramiyesindeki artışla taçlandırılmalı. Milyonlarca emekli, intibak düzenlemesinin EYT düzenlemesiyle birlikte TBMM'ye sunulmasını dört gözle bekliyor. Bu adımın atılması, 2000 yılından sonra emekli olanlara rahat bir nefes aldıracaktır."