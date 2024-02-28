Emekli ikramiyesi ne zaman yatar? Ramazan Bayramı öncesi emekli ikramiyesi zamlandı

Emeklilere her yıl iki kere bayram ikramiyesi ödeniyor. Emeklilere geçen yıl 2'şer bin liradan toplam 4 bin lira ikramiye ödemesi yapılmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesinde artış talepleriyle ilgili, "Hükümet olarak bu adımı atmaya hazırız. Bu çerçevede çalışmalara kısa sürede başlayabiliriz." demişti.