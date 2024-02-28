Emekli ikramiyesi ne zaman yatar? Ramazan Bayramı öncesi emekli ikramiyesi zamlandı
2024 Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala gözler bayram ikramiyesine çevrildi. Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yıl içerisinde iki kez ikramiye ödemesi yapılıyor. İkramiyeden faydalanan vatandaşlar, 2024 yılı için belirlenen tutarı merak ediyor. Peki, emekli ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli ikramiyesi ne zaman yatar?
Emeklilere her yıl iki kere bayram ikramiyesi ödeniyor. Emeklilere geçen yıl 2'şer bin liradan toplam 4 bin lira ikramiye ödemesi yapılmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesinde artış talepleriyle ilgili, "Hükümet olarak bu adımı atmaya hazırız. Bu çerçevede çalışmalara kısa sürede başlayabiliriz." demişti.