Emekli ikramiyesi ne zaman yatar? Ramazan Bayramı öncesi emekli ikramiyesi zamlandı

2024 Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala gözler bayram ikramiyesine çevrildi. Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yıl içerisinde iki kez ikramiye ödemesi yapılıyor. İkramiyeden faydalanan vatandaşlar, 2024 yılı için belirlenen tutarı merak ediyor. Peki, emekli ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli ikramiyesi ne zaman yatar?

Emekli ikramiyesi ne zaman yatar? Ramazan Bayramı öncesi emekli ikramiyesi zamlandı - 1

Emeklilere her yıl iki kere bayram ikramiyesi ödeniyor. Emeklilere geçen yıl 2'şer bin liradan toplam 4 bin lira ikramiye ödemesi yapılmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesinde artış talepleriyle ilgili, "Hükümet olarak bu adımı atmaya hazırız. Bu çerçevede çalışmalara kısa sürede başlayabiliriz." demişti.

EKONOMİ HABERLERİ

Emekli ikramiyesi ne zaman yatar? Ramazan Bayramı öncesi emekli ikramiyesi zamlandı - 2

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zamlı rakamı geçtiğimiz günlerde açıkladı. Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin lira olacağını açıkladı.

Emekli ikramiyesi ne zaman yatar? Ramazan Bayramı öncesi emekli ikramiyesi zamlandı - 3

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK? 

Üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı, bu yıl 10 Nisan itibarıyla idrak edilecek. Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor. 1-9 Nisan tarihleri aralığında bütün emeklilerin ikramiye ödemelerinin gerçekleşmesi bekleniyor.

Emekli ikramiyesi ne zaman yatar? Ramazan Bayramı öncesi emekli ikramiyesi zamlandı - 4

BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

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