Emekli ikramiyesi zammı Meclis'ten geçti: Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?
Emekli bayram ikramiyesine zam yapılmasına yönelik düzenleme Meclis'te kabul edildi. Gelişmenin ardından emekli ikramiyesi ödeme tarihleri merak ediliyor. Yılda maaşlarına ek olarak 2 kez ikramiye alan emekliler yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?
Bu yıl nisan ayına denk gelen üç günlük Ramazan Bayramı öncesinde gündeme gelen konulardan biri de emekli ikramiyesi tutarıydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla emekli ikramiyesine zam yapılacağını açıklamış ve yeni tutarı ilk kez duyurmuştu. Zam kararı ardından gözler ikramiyelerin hesaplara yatacağı tarihe çevrildi.