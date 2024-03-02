Emekli ikramiyesi zammı Meclis'ten geçti: Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

Emekli bayram ikramiyesine zam yapılmasına yönelik düzenleme Meclis'te kabul edildi. Gelişmenin ardından emekli ikramiyesi ödeme tarihleri merak ediliyor. Yılda maaşlarına ek olarak 2 kez ikramiye alan emekliler yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

Emekli ikramiyesi zammı Meclis'ten geçti: Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? - 1

Bu yıl nisan ayına denk gelen üç günlük Ramazan Bayramı öncesinde gündeme gelen konulardan biri de emekli ikramiyesi tutarıydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla emekli ikramiyesine zam yapılacağını açıklamış ve yeni tutarı ilk kez duyurmuştu. Zam kararı ardından gözler ikramiyelerin hesaplara yatacağı tarihe çevrildi.

EKONOMİ HABERLERİ

Emekli ikramiyesi zammı Meclis'ten geçti: Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? - 2

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Emekli bayram ikramiyesi tutarında artış kararı geldi. Buna göre, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi tutarı, 3 bin liraya yükseltilecek.

Emekli ikramiyesi zammı Meclis'ten geçti: Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? - 3

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK? 

Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu yıl 10 Nisan tarihine denk gelecek. Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor.

Emekli ikramiyesi zammı Meclis'ten geçti: Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? - 4

Nisan ayının ilk haftasında SSK ve Bağkur kapsamındaki tüm emeklilere ikramiyelerinin yatması bekleniyor.

Emekli ikramiyesi zammı Meclis'ten geçti: Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? - 5

BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

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