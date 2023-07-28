Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? (4A, 4B, 4C SSK, Bağkur, Emekli Sandığı maaş ödeme günleri)
Emekli maaş farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağı, Emekli Sandığı kapsamında aylık alan binlerce vatandaş tarafından sorgulanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan yaklaşık 2,4 milyon kişinin temmuz dönemi zam farklarının yatırılacağı tarihi açıkladı. Peki, emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 4A, 4B, 4C SSK, Bağkur, Emekli Sandığı maaş ödeme günleri.
Emekli maaş farkları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Emekli maaşlarına yapılan yüzde 25 oranında zammın ardından henüz maaş farkları yatmayan emekliler, SGK açıklaması sonrasında ödeme tarihlerini sorgulamaya başladı. Yapılan emekli maaşı zammı düzenlemesiyle birlikte, binlerce emeklinin gözü zamlı maaş farklarının yatacağı tarihe çevrildi. İşte SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin 4A-4B-4C maaş ödeme tarihleri.