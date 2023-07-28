Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? (4A, 4B, 4C SSK, Bağkur, Emekli Sandığı maaş ödeme günleri)

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan yaklaşık 2,4 milyon kişinin temmuz dönemi zam farkları bugünden itibaren ödenecek.



Sosyal Güvenlik Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, bu aylıkları alan toplam 2 milyon 393 bin 142 kişinin 1 Temmuz itibarıyla oluşan aylık farklarının banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yatırılacağı belirtildi.