Emekli maaşı banka promosyonu sorgulama: Hangi banka, ne kadar emekli maaşı promosyonu ödüyor? (2023 kasım ayı güncel promosyonlar)

Emekli maaşı promosyonları, emeklilik hakkı kazanan veya bankalarla olan taahhüt süresi sona eren vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bankalar belirlenen asgari tutarların üzerinde promosyon verebiliyor ve bu da emekliler için fırsat kapısı aralıyor. EYT yasasıyla birlikte emekli olmaya hak kazanan ve sisteme dahil olan kişiler de bankaların güncel promosyon tutarlarını araştırıyor. Peki, kasım ayı itibarıyla hangi banka ne kadar maaş promosyonu veriyor? İşte bankaların güncel emekli promosyon ücretleri.

Emekli maaşı banka promosyonu sorgulama: Hangi banka, ne kadar emekli maaşı promosyonu ödüyor? (2023 kasım ayı güncel promosyonlar) - 1

Kasım ayı emekli maaşı banka promosyonları, emekli olan kişilerin gündeminde yer almaya başladı. Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıl taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabiliyor ve karşılığında promosyon ücreti alabiliyor. Peki, şu anda hangi banka, ne kadar promosyon ödemesi yapıyor?

EKONOMİ HABERLERİ

Emekli maaşı banka promosyonu sorgulama: Hangi banka, ne kadar emekli maaşı promosyonu ödüyor? (2023 kasım ayı güncel promosyonlar) - 2

E-DEVLET PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Maaş yatırma ve çekme konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu değilse emekliler maaşlarını istedikleri bankalardan alabiliyor.

Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Daha avantajlı bir promosyon olması durumunda taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu alınıyor, kalanını ise iade ediliyor.

Bankaların son açıkladığı emekli maaşı promosyonları ise şöyle:

Emekli maaşı banka promosyonu sorgulama: Hangi banka, ne kadar emekli maaşı promosyonu ödüyor? (2023 kasım ayı güncel promosyonlar) - 3

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-30 Kasım 2023 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklililerimiz 10.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir.

Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Axess veya Wings kredi kartına tanımlanacak 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 400 TL, toplamda 2.000 TL chip-para ile 12.000 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir.

Tablo şu şekilde;

3.500 TL altı 6.000 TL

3.500 - 7.499 TL 7.000 TL

7.500 - 9.999 TL 9.000 TL

10.000 TL ve üzeri 10.000 TL

Emekli maaşı banka promosyonu sorgulama: Hangi banka, ne kadar emekli maaşı promosyonu ödüyor? (2023 kasım ayı güncel promosyonlar) - 4

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU

9.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon Kampanyası
1 Eylül 2023 – 30 Kasım 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 9.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.

Ek Ödül Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 500 TL ek nakit ödül ödenir.

Kampanyanın başlangıç tarihi itibarıyla Ek Ödül Taahhütnamesi imzalayan müşterilerimiz, ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ayın ilk günü başlayacak ve üç ay devam edecek şekilde 0 faizle 2.000 TL’ye kadar esnek hesap limitinden faydalanabileceklerdir.

Kampanyadan faydalanılabilmesi için nakit promosyon ödemesi alınan ayın son gününe kadar esnek hesap sahibi olunması gerekmektedir.

Emekli maaşı banka promosyonu sorgulama: Hangi banka, ne kadar emekli maaşı promosyonu ödüyor? (2023 kasım ayı güncel promosyonlar) - 5

GARANTİ EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 8.500 TL’ye varan hoş geldin paketi!

Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 30 Kasım 2023’tür.

Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 7.500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL harcamanıza 1.000 TL bonus fırsatını kaçırmayın!

Mobil'den müşterimiz olup, emekli maaş taşıma talimatını Garanti BBVA Mobil üzerinden veren emeklilere 500 TL ve üzeri harcamalarına 1.500 TL ek bonus kazanma fırsatı

Emekli maaşı banka promosyonu sorgulama: Hangi banka, ne kadar emekli maaşı promosyonu ödüyor? (2023 kasım ayı güncel promosyonlar) - 6

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

01.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olan promosyon tutarlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

3.500 TL altı 3.000 TL

3.500 - 7.499 TL 3.500 TL

7.500 - 9.999 TL 4.500 TL

10.000 TL ve üzeri 5.000 TL

Emekli maaşı banka promosyonu sorgulama: Hangi banka, ne kadar emekli maaşı promosyonu ödüyor? (2023 kasım ayı güncel promosyonlar) - 7

ING BANK EMEKLİ PROMOSYONU

1 Ekim 2023 – 30 Kasım 2023 tarihleri arasında bankamızdan ilk kez emekli maaşını alacak olan ve bu tarihler arasında ilk kez nakit promosyonu vadesiz hesabına yatan emekli maaş müşterileri, 4.000 TL'ye varan Otomatik Fatura Talimatı ek nakit promosyon fırsatından yararlanabilirler.

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 8.500 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 4.000 TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 12.500 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

Emekli maaş müşterimiz olarak;

Dijitalden gerçekleştireceğiniz para transferi işlemlerine masraf ödemezsiniz.

%3,33'den başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisi kullanabilir,

3 ay boyunca Turuncu Ekstra avantajlarından puan toplama koşulu olmadan yararlanabilir,

İlk defa ING Kredi Kartı başvurusu yaptığınızda, ilk 1 yıl kart ücret ödemez, 10.000 TL faizsiz Taksitli Nakit Avans kullanabilir veya 500 TL Bonus fırsatından yararlanabilirsiniz.

Emekli maaşı banka promosyonu sorgulama: Hangi banka, ne kadar emekli maaşı promosyonu ödüyor? (2023 kasım ayı güncel promosyonlar) - 8

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyanlar ek koşulsuz 7.500 TL’ye varan promosyon ödemesi kazanıyor. Üstelik aidat ödemeden Maximum Kart sahibi olabiliyor, İşCep ve İnternet Şubesi’nden sınırsız sayıda ücretsiz havale/EFT yapabiliyor ve diğer banka ATM’lerinden ayda 2 kez ücretsiz nakit çekebiliyor.

Maaş Aralığı Promosyon Tutarı

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL

10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL

Emekli maaşı banka promosyonu sorgulama: Hangi banka, ne kadar emekli maaşı promosyonu ödüyor? (2023 kasım ayı güncel promosyonlar) - 9

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,

10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL

3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

Emekli maaşı banka promosyonu sorgulama: Hangi banka, ne kadar emekli maaşı promosyonu ödüyor? (2023 kasım ayı güncel promosyonlar) - 10

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, yeni dönem promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

Emekli maaşı banka promosyonu sorgulama: Hangi banka, ne kadar emekli maaşı promosyonu ödüyor? (2023 kasım ayı güncel promosyonlar) - 11

TÜRKİYE FİNANS EMEKLİ PROMOSYONU

Emeklilere 10.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon ve Ödül Türkiye Finans’ta!

30 Kasım'a kadar maaşınızı Türkiye Finans’a taşıyın, 10.000 TL'ye varan nakit promosyon ve ödül fırsatından yararlanın.

SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını Türkiye Finans aracılığı ile alan ya da almak isteyen ve promosyon başvurusunda bulunan tüm müşterilerimize, 36 ay boyunca maaşlarını bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları halinde;

3.499 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 3.500 TL’ye kadar
3.500 TL – 7.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.000 TL’ye kadar
7.500 TL – 9.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.500 TL’ye kadar
10.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 7.500 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılacaktır.

Emekli maaşı banka promosyonu sorgulama: Hangi banka, ne kadar emekli maaşı promosyonu ödüyor? (2023 kasım ayı güncel promosyonlar) - 12

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emeklilere 5.000 TL’ye varan nakit promosyon.

Emekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 5.000 TL’ye varan promosyon fırsatı!

0-3.499 TL Arası Maaş Alanlar 3.000 TL
3.500 TL-7.499 TL Arası Maaş Alanlar 3.500 TL
7.500 TL-9.999 TL Arası Maaş Alanlar 4.500 TL
10.000 TL ve üzeri Maaş Alanlar 5.000 TL

Emekli maaşı banka promosyonu sorgulama: Hangi banka, ne kadar emekli maaşı promosyonu ödüyor? (2023 kasım ayı güncel promosyonlar) - 13

QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emeklilere 9.200 TL’ye varan emeklilik ödülü

Cep telefonunuzdan vereceğiniz dijital onay sayesinde şubeye gelmeden maaşınızı taşıyın, 8.000 TL ‘ye varan nakit promosyon kazanın.

8.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL’ye varan emeklilik ödülü !

Emekli maaşı banka promosyonu sorgulama: Hangi banka, ne kadar emekli maaşı promosyonu ödüyor? (2023 kasım ayı güncel promosyonlar) - 14

ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Şekerbank’tan emeklilere 1.600 TL’ye varan promosyon…

Emeklilere yönelik sektörde ilk ve tek olan uygulamalar ile birçok ayrıcalıklı hizmet sunan Şekerbank, emekli müşterilerinin maaş aralıkları ve kredi kartı harcamalarına göre 1.600 TL’ye varan promosyon ödemesi sunuyor.

Maaş aralıklarına göre 1.300 TL’ye varan promosyon imkanından yaralanabilen Şekerbank emekli maaş müşterileri ayrıca sektör ayrımı olmaksızın koşulsuz olarak 1.500 TL’lik kredi kartı harcamalarına karşılık 300 TL bonus kazanma şansı yakalıyor.

Şekerbank, bireysel müşterilerine sunduğu promosyon ve avantajlara ek olarak 3 ay ertelemeli nakit desteği fırsatı da sağlıyor.

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