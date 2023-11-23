Emekli maaşı banka promosyonu sorgulama: Hangi banka, ne kadar emekli maaşı promosyonu ödüyor? (2023 kasım ayı güncel promosyonlar)
Emekli maaşı promosyonları, emeklilik hakkı kazanan veya bankalarla olan taahhüt süresi sona eren vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bankalar belirlenen asgari tutarların üzerinde promosyon verebiliyor ve bu da emekliler için fırsat kapısı aralıyor. EYT yasasıyla birlikte emekli olmaya hak kazanan ve sisteme dahil olan kişiler de bankaların güncel promosyon tutarlarını araştırıyor. Peki, kasım ayı itibarıyla hangi banka ne kadar maaş promosyonu veriyor? İşte bankaların güncel emekli promosyon ücretleri.
Kasım ayı emekli maaşı banka promosyonları, emekli olan kişilerin gündeminde yer almaya başladı. Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıl taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabiliyor ve karşılığında promosyon ücreti alabiliyor. Peki, şu anda hangi banka, ne kadar promosyon ödemesi yapıyor?