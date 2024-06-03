Emekli maaşı temmuz zammı 2024: Emekli maaşları ne kadar olacak, refah payı verilecek mi? 5 aylık enflasyon farkına göre zam oranları belli oldu

Emekli maaşı temmuz zammının ne kadar olacağı, SSK ve Bağ-kur emeklileri tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Yılda 2 kez toplu sözleşme zammına ek 6 aylık enflasyon farkı alan emekliler, gözlerini temmuz ayına çevirdi. Bu ay açıklanan mayıs ayı enflasyonuyla birlikte emekliler şimdiden yüzde 22,72'lik zammı haketmiş oldu. Peki, 2024 emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? Emekliye refah payı verilecek mi?

Emekli maaşı temmuz zammı 2024: Emekli maaşları ne kadar olacak, refah payı verilecek mi? 5 aylık enflasyon farkına göre zam oranları belli oldu - 1

6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte emeklilerin temmuz ayı zammı da belirlenmiş olacak. Milyonlarca emekli temmuz ayı maaşlarının ne kadar olacağını ve refah payı verilip verilmeyeceğini araştırıyor. Emekliye refah payı konusuyla ilgili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde açıklama bulundu ve temmuz ayını işaret etti. Peki, 2024 emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? Refah payı verilecek mi?

EKONOMİ HABERLERİ

Emekli maaşı temmuz zammı 2024: Emekli maaşları ne kadar olacak, refah payı verilecek mi? 5 aylık enflasyon farkına göre zam oranları belli oldu - 2

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Her yıl iki kez ocak ve temmuz dönemlerinde maaşlarına zam alan emekliler, 2024 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 49,25 oranında maaşlarına zam almıştı.

Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayları için açıklanan enflasyon verisiyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı 22,72 olarak açıklandı. Böylelikle emekliler mayıs ayı itibarıyla yüzde 22,72 enflasyon farkını şimdiden haketmiş oldu.

Son yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon yüzde 25,46 olarak hesaplandı.

Bu hesaplamalar temmuz ayında açıklanacak olan haziran ayı enflasyonuyla aynı doğrultuda gelirse eğer emeklilerin alacağı zam oranı, enflasyon farkına bağlı olarak yüzde 25,46 olacak.

Emekli maaşı temmuz zammı 2024: Emekli maaşları ne kadar olacak, refah payı verilecek mi? 5 aylık enflasyon farkına göre zam oranları belli oldu - 3

EMEKLİYE REFAH PAYI GELİR Mİ?

Geçtiğimiz haftalarda konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Şu anda bunu konuşmak için çok erken. Bunun için temmuz ayını bekleyelim" demişti.

Emekli maaşı temmuz zammı 2024: Emekli maaşları ne kadar olacak, refah payı verilecek mi? 5 aylık enflasyon farkına göre zam oranları belli oldu - 4

5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,37 olarak açıklandı.

Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16, nisan ayı için 3,18 ve mayıs ayı için 3,37 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Böylece memur ve emeklileri maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 22,72 olarak belirlendi.

Emekli maaşı temmuz zammı 2024: Emekli maaşları ne kadar olacak, refah payı verilecek mi? 5 aylık enflasyon farkına göre zam oranları belli oldu - 5

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLMUŞTU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,18 olarak açıklandı.

Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16 ve nisan ayı için 3,18 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Böylece memur ve emeklileri maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 18,72 olarak belirlendi.

Emekli maaşı temmuz zammı 2024: Emekli maaşları ne kadar olacak, refah payı verilecek mi? 5 aylık enflasyon farkına göre zam oranları belli oldu - 6

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI ŞUAN NE KADAR?

Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor.

5 aylık enflasyon yüzde 22,72 olarak gerçekleşti.

Böylece mayıs ayı itibarıyla işçi emeklisinin maaş zammı şimdiden yüzde 22,72 oldu.

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