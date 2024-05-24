Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? SSK-Bağ-kur emeklilerinin gözü 6 aylık enflasyon farkında

Emekli maaşı temmuz zammının ne kadar olacağına yönelik araştırmalar sürüyor. Milyonlarca SSK ve Bağ-kur emeklisi, temmuz ayında belli olacak olan 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte maaş zamlarının ne kadar olacağını merak ediyor. 3 Haziran'da açıklanacak olan mayıs enflasyonuyla birlikte işçi ve memur emeklisinin 5 aylık enflasyon farkı belirlenecek. Peki, emekli maaşı temmuz zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? SSK-Bağ-kur emeklilerinin gözü 6 aylık enflasyon farkında - 1

Emekli maaşlarına temmuz ayında ne kadar zam yapılacağıyla ilgili meraklı bekleyiş sürüyor. Enflasyondan kaynaklı maaşlarına güzel bir oranda zam yapılmasına bekleyen emekliler, 6 aylık enflasyon farkının yüzde kaç olacağını araştırıyor. Yılda iki kez toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına bağlı olarak zam alan emekliler, temmuz zammı için refah payı verilip verilmeyeceğini sorguluyor. Peki, emekli maaşı temmuz zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

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Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? SSK-Bağ-kur emeklilerinin gözü 6 aylık enflasyon farkında - 2

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Her yıl iki kez ocak ve temmuz dönemlerinde maaşlarına zam alan emekliler, 2024 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 49,25 oranında maaşlarına zam almıştı.

Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları için açıklanan enflasyon verisiyle birlikte 4 aylık enflasyon farkı 18,72 olarak açıklandı. Böylelikle emekliler nisan ayı itibarıyla yüzde 18,72 enflasyon farkını şimdiden haketmiş oldu.

Son yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon yüzde 25,46 olarak hesaplandı.

Bu hesaplamalar temmuz ayında açıklanacak olan haziran ayı enflasyonuyla aynı doğrultuda gelirse eğer emeklilerin alacağı zam oranı, enflasyon farkına bağlı olarak yüzde 25,46 olacak.

Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? SSK-Bağ-kur emeklilerinin gözü 6 aylık enflasyon farkında - 3

EMEKLİYE REFAH PAYI GELİR Mİ?

Geçtiğimiz haftalarda konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Şu anda bunu konuşmak için çok erken. Bunun için temmuz ayını bekleyelim" demişti.

Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? SSK-Bağ-kur emeklilerinin gözü 6 aylık enflasyon farkında - 4

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,18 olarak açıklandı.

Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16 ve nisan ayı için 3,18 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Böylece memur ve emeklileri maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 18,72 olarak belirlendi.

Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? SSK-Bağ-kur emeklilerinin gözü 6 aylık enflasyon farkında - 5

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI ŞUAN NE KADAR?

Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor.

4 aylık enflasyon yüzde 18,72 olarak gerçekleşti.

Böylece nisan ayı itibarıyla işçi emeklisinin maaş zammı şimdiden yüzde 18,72 oldu.

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