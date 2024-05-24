Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? SSK-Bağ-kur emeklilerinin gözü 6 aylık enflasyon farkında
Emekli maaşı temmuz zammının ne kadar olacağına yönelik araştırmalar sürüyor. Milyonlarca SSK ve Bağ-kur emeklisi, temmuz ayında belli olacak olan 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte maaş zamlarının ne kadar olacağını merak ediyor. 3 Haziran'da açıklanacak olan mayıs enflasyonuyla birlikte işçi ve memur emeklisinin 5 aylık enflasyon farkı belirlenecek. Peki, emekli maaşı temmuz zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?
Emekli maaşlarına temmuz ayında ne kadar zam yapılacağıyla ilgili meraklı bekleyiş sürüyor. Enflasyondan kaynaklı maaşlarına güzel bir oranda zam yapılmasına bekleyen emekliler, 6 aylık enflasyon farkının yüzde kaç olacağını araştırıyor. Yılda iki kez toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına bağlı olarak zam alan emekliler, temmuz zammı için refah payı verilip verilmeyeceğini sorguluyor. Peki, emekli maaşı temmuz zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?