Emekli maaşları ne zaman yatacak? (4A-4B tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri)

İşçi, memur ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri, 29 Ekim ikramiyelerinin o tarihte yatmasını bekleyen emekliler tarafından merak ediliyor. 4A ve 4B sigortalı çalışanların tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri belli oldu. Peki, emekli maaşları ne zaman yatacak?