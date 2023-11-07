Emekli maaşları ne zaman yatacak? (4A-4B tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri)

Emekli maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağı, bir defaya mahsus 5000 TL emekli ikramiyesi almayı bekleyen emekliler tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen müjdeye göre, Cumhuriyet'in 100. Yılı nedeniyle binlerce emeklinin hesabına bir defaya mahsus olmak üzere 5000 TL ikramiye yatırılacak. Peki, emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte 4A-4B tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri.

Emekli maaşları ne zaman yatacak? (4A-4B tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri) - 1

İşçi, memur ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri, 29 Ekim ikramiyelerinin o tarihte yatmasını bekleyen emekliler tarafından merak ediliyor. 4A ve 4B sigortalı çalışanların tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri belli oldu. Peki, emekli maaşları ne zaman yatacak?

EKONOMİ HABERLERİ

Emekli maaşları ne zaman yatacak? (4A-4B tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri) - 2

29 EKİM İKRAMİYELERİNİN YATMASI BEKLENİYOR

Çalışmayan emeklilere tek seferlik yapılacak 5 bin liralık ikramiye ödemesinde tarih belli oldu. 12,2 milyon emekliyi ilgilendiren ödemelerin bütçeye toplam maliyeti 61 milyar lira olarak açıklanmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışmalarda sona gelindiğini belirterek, ödemelerin 15 Kasım'ı geçmeyeceğini söyledi.

İşte tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri;

Emekli maaşları ne zaman yatacak? (4A-4B tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri) - 3

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Emekli maaşları ne zaman yatacak? (4A-4B tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri) - 4

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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