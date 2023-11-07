Emekli maaşları ne zaman yatacak? (4A-4B tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri)
Emekli maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağı, bir defaya mahsus 5000 TL emekli ikramiyesi almayı bekleyen emekliler tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen müjdeye göre, Cumhuriyet'in 100. Yılı nedeniyle binlerce emeklinin hesabına bir defaya mahsus olmak üzere 5000 TL ikramiye yatırılacak. Peki, emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte 4A-4B tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri.
İşçi, memur ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri, 29 Ekim ikramiyelerinin o tarihte yatmasını bekleyen emekliler tarafından merak ediliyor. 4A ve 4B sigortalı çalışanların tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri belli oldu. Peki, emekli maaşları ne zaman yatacak?