Emeklilere 29 Ekim ikramiyesi yattı mı, ne zaman verilecek? 5000 TL emekli ikramiyesinde son durum ne? (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi)
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı, milyonlarca emekli tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla birlikte, Cumhuriyet'in 100. Yılına özel, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5000 TL ödeme yapılması kararlaştırıldı. Öte yandan emekliye 5000 TL ikramiye ödemeleri Meclis'te yasalaştı. Peki, emeklilere 29 Ekim ikramiyesi yattı mı, ne zaman verilecek? 5000 TL emekli ikramiyesinde son durum ne?
Emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleri için geri sayım başladı. Milyonlarca SSK ve Bağ-kur emeklisi, 29 Ekim ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağını sorguluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5000 TL ödenmesini öngören düzenleme yasalaştı. Peki, emeklilere 29 Ekim ikramiyesi ne zaman yatırılacak?