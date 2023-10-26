Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

Emeklilere 29 Ekim ikramiyesi yattı mı, ne zaman verilecek? 5000 TL emekli ikramiyesinde son durum ne? (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi)

Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı, milyonlarca emekli tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla birlikte, Cumhuriyet'in 100. Yılına özel, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5000 TL ödeme yapılması kararlaştırıldı. Öte yandan emekliye 5000 TL ikramiye ödemeleri Meclis'te yasalaştı. Peki, emeklilere 29 Ekim ikramiyesi yattı mı, ne zaman verilecek? 5000 TL emekli ikramiyesinde son durum ne?

Emeklilere 29 Ekim ikramiyesi yattı mı, ne zaman verilecek? 5000 TL emekli ikramiyesinde son durum ne? (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi) - 1

Emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleri için geri sayım başladı. Milyonlarca SSK ve Bağ-kur emeklisi, 29 Ekim ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağını sorguluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5000 TL ödenmesini öngören düzenleme yasalaştı. Peki, emeklilere 29 Ekim ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

EKONOMİ HABERLERİ

Emeklilere 29 Ekim ikramiyesi yattı mı, ne zaman verilecek? 5000 TL emekli ikramiyesinde son durum ne? (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi) - 2

EMEKLİLERE 29 EKİM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

TBMM Genel Kurulunda, çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmesini öngören düzenleme yasalaştı ve ikramiyelerin ödeneceği tarih belli oldu.

Buna göre; Emekliye 5000 TL ikramiye ödemeleri en geç kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak.

Emeklilere 29 Ekim ikramiyesi yattı mı, ne zaman verilecek? 5000 TL emekli ikramiyesinde son durum ne? (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi) - 3

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İKRAMİYE AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." dedi.

Emeklilere 29 Ekim ikramiyesi yattı mı, ne zaman verilecek? 5000 TL emekli ikramiyesinde son durum ne? (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi) - 4

SİGORTALI ÇALIŞANLAR MUAF TUTULACAK

Emekli aylığı alıp sigortalı olarak çalışanlar, ikramiyenin dışında tutuldu. Diğer emeklilere, kasım ayı içinde ikramiye ödenecek. 12.2 milyon emekliye ödeme yapılacak.

Emeklilere 29 Ekim ikramiyesi yattı mı, ne zaman verilecek? 5000 TL emekli ikramiyesinde son durum ne? (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi) - 5

DUL VE YETİMLERİ DE İLGİLENDİRİYOR

Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor.

Buna göre dul olup çocuğu olmayan kişilere 3750 lira, dul olup çocuğu olan kişilere 2500 lira, yetimlere ise 1250 lira ödeme yapılması bekleniyor.

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