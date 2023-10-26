Emeklilere 29 Ekim ikramiyesi yattı mı, ne zaman verilecek? 5000 TL emekli ikramiyesinde son durum ne? (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi)

DUL VE YETİMLERİ DE İLGİLENDİRİYOR

Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor.



Buna göre dul olup çocuğu olmayan kişilere 3750 lira, dul olup çocuğu olan kişilere 2500 lira, yetimlere ise 1250 lira ödeme yapılması bekleniyor.