Emeklilere zamlı bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, ne kadar oldu? (2023-2024 Ramazan Bayramı ikramiyesi)

Zamlı emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı, yüz binlerce emekli tarafından sorgulanmaya başladı. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 2 kez ikramiye alan emekliler, bu yıl zamlı ikramiyelerin ne kadar olduğunu ve ne zaman hesaplara yatırılacağını merak ediyor. Peki, zamlı emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, ne kadar oldu?

Emeklilere zamlı bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, ne kadar oldu? (2023-2024 Ramazan Bayramı ikramiyesi) - 1

2024 emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin gündeminde yer almaya başladı. Her yıl 2 kez bayram ikramiyesi alan emekliler, bu yıl ne kadar ikramiye alacaklarını ve ikramiyelerin ne zaman yatacağını sorguluyor. Peki, 2024 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

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Emeklilere zamlı bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, ne kadar oldu? (2023-2024 Ramazan Bayramı ikramiyesi) - 2

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı, 10 Nisan itibarıyla idrak edilecek. Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor.

Dolayısıyla emekliler, Ramazan Bayramı haftası öndesi 1-9 Nisan tarihleri aralığında bütün ilk ikramiyeleri almış olacak.

Diğer ikramiye ödemesinin ise Kurban Bayramı öncesi 10-15 Haziran haftasında ödenmesi bekleniyor.

Emeklilere zamlı bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, ne kadar oldu? (2023-2024 Ramazan Bayramı ikramiyesi) - 3

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyelerine yapılacak zam açıklandı.

Partisinin Ordu mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin lira olacağını açıkladı.

Emeklilere zamlı bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, ne kadar oldu? (2023-2024 Ramazan Bayramı ikramiyesi) - 4

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?

İlk ikramiye ödemesi öncesi emekli olmaya hak kazanan herkes ikramiye alabilecek. EYT'liler ya da diğer sigortalılar 31 Mart gününe kadar emeklilik için başvurmaları ve işlemlerinin bitmesi halinde ikramiye hakkı elde edecek.

Emeklilerin yanı sıra yaşlılık aylığı, ölüm aylığı ve iş görmezlik geliri alanlar, şehit yakınları, gaziler, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ikramiye alabilecek.

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