Emeklilere zamlı bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, ne kadar oldu? (2023-2024 Ramazan Bayramı ikramiyesi)
Zamlı emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı, yüz binlerce emekli tarafından sorgulanmaya başladı. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 2 kez ikramiye alan emekliler, bu yıl zamlı ikramiyelerin ne kadar olduğunu ve ne zaman hesaplara yatırılacağını merak ediyor. Peki, zamlı emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, ne kadar oldu?
2024 emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin gündeminde yer almaya başladı. Her yıl 2 kez bayram ikramiyesi alan emekliler, bu yıl ne kadar ikramiye alacaklarını ve ikramiyelerin ne zaman yatacağını sorguluyor. Peki, 2024 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak?