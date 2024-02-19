Emeklilere zamlı bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, ne kadar oldu? (2023-2024 Ramazan Bayramı ikramiyesi)

2024 emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin gündeminde yer almaya başladı. Her yıl 2 kez bayram ikramiyesi alan emekliler, bu yıl ne kadar ikramiye alacaklarını ve ikramiyelerin ne zaman yatacağını sorguluyor. Peki, 2024 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak?