Emeklilerin bayram ikramiyesine zam gelecek mi? Bakan Işıkhan açıkladı
Bayram ikramiyeleri 1100 liradan 2 bin liraya yükseltilmişti. Böylelikle emeklilere geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 2 bin lira, toplamda 4 bin lira ikramiye ödemesi yapılmıştı. Şimdi ise emeklilerin bayram ikramiyesine zam konusu gündemde. Peki, emeklilerin bayram ikramiyesine zam gelecek mi? Emeklilerin bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesinde artış talepleriyle ilgili, "Hükümet olarak bu adımı atmaya hazırız. Bu çerçevede çalışmalara kısa sürede başlayabiliriz." dedi. İşte, emeklilerin bayram ikramiyesine zam konusunda son bilgiler...