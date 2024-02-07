Emeklilerin bayram ikramiyesine zam gelecek mi? Bakan Işıkhan açıkladı

Bayram ikramiyeleri 1100 liradan 2 bin liraya yükseltilmişti. Böylelikle emeklilere geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 2 bin lira, toplamda 4 bin lira ikramiye ödemesi yapılmıştı. Şimdi ise emeklilerin bayram ikramiyesine zam konusu gündemde. Peki, emeklilerin bayram ikramiyesine zam gelecek mi? Emeklilerin bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Emeklilerin bayram ikramiyesine zam gelecek mi? Bakan Işıkhan açıkladı - 1

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesinde artış talepleriyle ilgili, "Hükümet olarak bu adımı atmaya hazırız. Bu çerçevede çalışmalara kısa sürede başlayabiliriz." dedi. İşte, emeklilerin bayram ikramiyesine zam konusunda son bilgiler...

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Emeklilerin bayram ikramiyesine zam gelecek mi? Bakan Işıkhan açıkladı - 2

BAKAN IŞIKHAN'DAN BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM AÇIKLAMASI

Bakan Işıkhan, NTV'de soruları yanıtladı.

Emeklilerin bayram ikramiyelerinde artış talebine dair soru üzerine Işıkhan, şunları söyledi:

"2002 yılından bu yana, iktidara geldiğimiz günden bu yana emeklilerimiz bizim için çok değerli ve kıymetli büyüklerimiz olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın politikalarına ve hükümetimize en büyük destek sağlayan grupların başında geliyor. Enflasyona karşı tüm vatandaşları ezdirmeme ilkesi emeklilerimiz için de söz konusu. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde alınan bir kararla bayram ikramiyelerini ödemeye başladık. Bunu 2018 yılında hayata geçirdik. Burada iki bayram için 2 bin lirayla başladık. Daha sonra 2021 yılında 2 bin 200 liraya, ardından da 2023 yılında 4 bin liraya yükselttik."

Emeklilerin bayram ikramiyesine zam gelecek mi? Bakan Işıkhan açıkladı - 3

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Emekli bayram ikramiyesi zammı, 2023 yılında maaş artışları sonrasında açıklanmıştı.

Bayram ikramiyeleri 1100 liradan 2 bin liraya yükseltilmişti. Böylelikle emeklilere geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 2 bin lira, toplamda 4 bin lira ikramiye ödemesi yapılmıştı.

Bakan Işıkhan'ın açıklamaları sonrasında ise emekli bayram ikramiyelerine zam sinyali geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yapacağı çalışma sonrasında 2024 emekli bayram ikramiyesinde yeni ücret belli olacak.

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