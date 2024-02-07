Emeklilerin bayram ikramiyesine zam gelecek mi? Bakan Işıkhan açıkladı

BAKAN IŞIKHAN'DAN BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM AÇIKLAMASI

Bakan Işıkhan, NTV'de soruları yanıtladı.



Emeklilerin bayram ikramiyelerinde artış talebine dair soru üzerine Işıkhan, şunları söyledi:



"2002 yılından bu yana, iktidara geldiğimiz günden bu yana emeklilerimiz bizim için çok değerli ve kıymetli büyüklerimiz olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın politikalarına ve hükümetimize en büyük destek sağlayan grupların başında geliyor. Enflasyona karşı tüm vatandaşları ezdirmeme ilkesi emeklilerimiz için de söz konusu. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde alınan bir kararla bayram ikramiyelerini ödemeye başladık. Bunu 2018 yılında hayata geçirdik. Burada iki bayram için 2 bin lirayla başladık. Daha sonra 2021 yılında 2 bin 200 liraya, ardından da 2023 yılında 4 bin liraya yükselttik."