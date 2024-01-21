Emekliye maaş farkları ve ek zam ne zaman yatacak? Emekliye ek maaş zammında gözler Meclis'te
Emekli maaş farkı ve ek zammın ne zaman hesaplara yatırılacağı, sigorta kapsamı 4A, 4B ve 4C olan emekliler tarafından sorgulanmaya başladı. 2024 ocak ayı itibarıyla ilk olarak yüzde 37,57 oranında zam almaya hak kazanan emeklilerin zamlı maaşları, tahsis numaralarına göre hesaplara yatırılmaya başladı. Gözler ise yüzde 42,6'lık ek zamlı maaş farklarının yatırılacağı tarihe ve Meclis'e çevrildi. Peki, emekliye maaş farkları ve ek zam ne zaman yatacak?
2024 ocak ayı itibarıyla emekli maaş farkı ve ek zammın ödeneceği tarihler merak ediliyor. İlk olarak 6 aylık enflasyon farkına göre yüzde 37,57'lik zam artışına hak kazanan emeklilere, Kabine sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan bir müjdeli haber daha verdi ve emeklilere ek yüzde 5 zam yapıldı. Yapılan emekli maaş zamlarıyla birlikte, maaş farklarının yatırılacağı tarihler araştırılmaya başladı. Peki, emekliye maaş farkları ve ek zam ne zaman yatacak?