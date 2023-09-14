Emekliye zam ne zaman, ek zam yapılacak mı? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler Meclis'in açılış tarihinde
Emekliye ek zammın ne zaman yapılacağı, binlerce emekli vatandaşın merak edip araştırdığı konular arasında yer alıyor. Emeklilere temmuz ayında yapılan yüzde 25'lik zammında ardından birçok emeklinin beklentisi karşılanmadı ve ek zam beklentisi başladı. Yapılan son Kabine toplantısı sonrasında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerle alakalı açıklamalarda bulundu. Peki, emekliye zam ne zaman, ek zam yapılacak mı? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekliye ek zamı yapılacak mı? Sorusunun yanıtı, en düşük emekli maaşlarının oldukça düşük seviyede kalmasının ardından sorgulanıyor. Kira artışları ve gıda fiyatlarına gelen zamların ardından emeklilerin zam beklentisi sürüyor. Peki, emekliye zam ne zaman, ek zam yapılacak mı? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?