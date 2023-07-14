En düşük emekli maaşları ne kadar, seyyanen zam yapılacak mı? Emekli maaşlarına ne kadar, yüzde kaç zam oldu? TBMM bütçe komisyonunda kabul edildi

Emekli maaşlarına yapılan yüzde 25 zammın ardından, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı gündeme geldi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen en düşük memur maaşını 22 bin 17 TL’ye çıkaran, emekli aylıklarında yüzde 25 zam öngören kanun teklifi Komisyon’da kabul edilmişti. Fakat emekli maaşlarına zamlar kök maaş üzerinden yapıldığı için nisan ayında en düşük emekli maaşına yapılan zamdan faydalananlar yüzde 25 zam alamayacak. Ekonomiye ilişkin mesajlar veren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emekli maaşlarına yapılan yüzde 25’lik artış ile ilgili yeni bir teklifi gündeme getirdi. Peki, en düşük emekli maaşları ne kadar, seyyanen zam yapılacak mı? Emekli maaşlarına ne kadar, yüzde kaç zam oldu?

En düşük emekli maaşları ne kadar, seyyanen zam yapılacak mı? Emekli maaşlarına ne kadar, yüzde kaç zam oldu? TBMM bütçe komisyonunda kabul edildi - 1

En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı, binlerce memur, SSK ve Bağ-kur emeklisi tarafından sorgulanmaya devam ediyor. TBMM Genel Kurulu'nda, en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılması ile emekli aylıklarına yüzde 25 oranında zam yapılmasını öngören torba kanun teklifindeki 18. madde değişiklik yapılmadan kabul edildi.

EKONOMİ HABERLERİ

En düşük emekli maaşları ne kadar, seyyanen zam yapılacak mı? Emekli maaşlarına ne kadar, yüzde kaç zam oldu? TBMM bütçe komisyonunda kabul edildi - 2

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELDİ?

Emekli maaşlarına yüzde 25 zam öngören torba kanun teklifindeki 18. madde değişiklik yapılmadan Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

SSK ve Bağkur emeklilerine ilişkin 18. maddede MHP çekimser kaldı. 

MHP lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde emekli maaşlarına ilişkin, "Memur maaşlarındaki 8 bin 77 liralık seyyanen artışın emekli maaşlarındaki kök ücrete aynı şekilde yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir." ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Beştepe'de bir araya geldi.

Yaklaşık 1 saat 10 dakika sürmen görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

En düşük emekli maaşları ne kadar, seyyanen zam yapılacak mı? Emekli maaşlarına ne kadar, yüzde kaç zam oldu? TBMM bütçe komisyonunda kabul edildi - 3

BAHÇELİ'DEN EMEKLİ MAAŞLARINA SEYYANEN ZAM ÇAĞRISI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Ekonomiye ilişkin mesajlar veren Bahçeli, emekli maaşlarına yapılan yüzde 25’lik artış ile ilgili yeni bir teklifi gündeme getirdi.

Bahçeli, "Sayıları 15,9 milyona ulaşmış emeklilerimizi yapılan yüzde 25’lik maaş artışı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır." dedi ve emeklilere seyyanen zam yapılması gerektiğini söyledi.

En düşük emekli maaşları ne kadar, seyyanen zam yapılacak mı? Emekli maaşlarına ne kadar, yüzde kaç zam oldu? TBMM bütçe komisyonunda kabul edildi - 4

"8 BİN 77 LİRA SEYYANEN ARTIŞ EMEKLİ MAAŞLARINA YANSITILMALI"

Bahçeli, "Açık ve samimi teklifimiz şudur; 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir." dedi.

En düşük emekli maaşları ne kadar, seyyanen zam yapılacak mı? Emekli maaşlarına ne kadar, yüzde kaç zam oldu? TBMM bütçe komisyonunda kabul edildi - 5

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ŞUAN NE KADAR?

TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre SSK, Bağ-Kur emeklileri yılın ikinci yarısında maaşlarını yüzde 19.77 oranında zamlı alacaklardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşlarında da ek olarak iyileştirme yapılacağını açıkladı. Emeklilere uygulanacak refah payı Meclis’te görüşülen torba yasaya dahil edildi.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri yüzde 25 zam alacak.

Ancak en düşük emekli aylığında artış yapılmayacak.

Temmuz ayındaki yüzde 25’lik zam kök maaşlara uygulanacak. Geçtiğimiz Mart ayında yapılan en düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükselten düzenleme sonrasında aradaki fark Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanıyor.

2023’ün ocak ayında 5 bin 517 lira emekli aylığı alan bir emeklinin maaşı, nisan ayında alınan kararla 7 bin 500 liraya yükselmişti.

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