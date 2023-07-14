En düşük emekli maaşları ne kadar, seyyanen zam yapılacak mı? Emekli maaşlarına ne kadar, yüzde kaç zam oldu? TBMM bütçe komisyonunda kabul edildi
Emekli maaşlarına yapılan yüzde 25 zammın ardından, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı gündeme geldi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen en düşük memur maaşını 22 bin 17 TL’ye çıkaran, emekli aylıklarında yüzde 25 zam öngören kanun teklifi Komisyon’da kabul edilmişti. Fakat emekli maaşlarına zamlar kök maaş üzerinden yapıldığı için nisan ayında en düşük emekli maaşına yapılan zamdan faydalananlar yüzde 25 zam alamayacak. Ekonomiye ilişkin mesajlar veren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emekli maaşlarına yapılan yüzde 25’lik artış ile ilgili yeni bir teklifi gündeme getirdi. Peki, en düşük emekli maaşları ne kadar, seyyanen zam yapılacak mı? Emekli maaşlarına ne kadar, yüzde kaç zam oldu?
En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı, binlerce memur, SSK ve Bağ-kur emeklisi tarafından sorgulanmaya devam ediyor. TBMM Genel Kurulu'nda, en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılması ile emekli aylıklarına yüzde 25 oranında zam yapılmasını öngören torba kanun teklifindeki 18. madde değişiklik yapılmadan kabul edildi.