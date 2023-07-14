En düşük emekli maaşları ne kadar, seyyanen zam yapılacak mı? Emekli maaşlarına ne kadar, yüzde kaç zam oldu? TBMM bütçe komisyonunda kabul edildi

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ŞUAN NE KADAR?

TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre SSK, Bağ-Kur emeklileri yılın ikinci yarısında maaşlarını yüzde 19.77 oranında zamlı alacaklardı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşlarında da ek olarak iyileştirme yapılacağını açıkladı. Emeklilere uygulanacak refah payı Meclis’te görüşülen torba yasaya dahil edildi.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri yüzde 25 zam alacak.



Ancak en düşük emekli aylığında artış yapılmayacak.

Temmuz ayındaki yüzde 25’lik zam kök maaşlara uygulanacak. Geçtiğimiz Mart ayında yapılan en düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükselten düzenleme sonrasında aradaki fark Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanıyor.



2023’ün ocak ayında 5 bin 517 lira emekli aylığı alan bir emeklinin maaşı, nisan ayında alınan kararla 7 bin 500 liraya yükselmişti.