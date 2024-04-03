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Enflasyon verileri ne oldu? Enflasyon ne kadar, yüzde kaç? (2024 TÜİK mart ayı TÜFE kararı)

Mart ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. TÜİK tarafından yapılan açıklama sonrasında mart ayı TÜFE rakamları belirlendi. Enflasyon verileri öncesinde ekonomistler, enflasyonla ilgili tahminlerini açıklamıştı. Peki, enflasyon verileri ne oldu? Enflasyon ne kadar, yüzde kaç? İşte 2024 TÜİK mart ayı TÜFE kararı.

Enflasyon verileri ne oldu? Enflasyon ne kadar, yüzde kaç? (2024 TÜİK mart ayı TÜFE kararı) - 1

2024 yılının üçüncü enflasyon verileri bugün TÜİK tarafından açıklandı. Ülke genelinde market fiyatları gibi birçok konuyu etkileyen enflasyon verileri, bir yandan da mülk sahipleri ve kiracıları yakından ilgilendiriyor. Enflasyon verileri sonrasında, yeni kira artış oranları da belli oldu. Peki, mart ayı enflasyon verileri ne oldu? Enflasyon ne kadar, yüzde kaç?

EKONOMİ HABERLERİ

Enflasyon verileri ne oldu? Enflasyon ne kadar, yüzde kaç? (2024 TÜİK mart ayı TÜFE kararı) - 2

ENFLASYON VERİLERİ NE OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mart ayı enflasyon rakamları belli oldu.

Buna göre; Enflasyon mart ayında aylık bazda yüzde 3,16 yükseliş kaydetti. Enflasyon yıllık bazda ise 68,50'ye yükseldi.

Enflasyon verileri ne oldu? Enflasyon ne kadar, yüzde kaç? (2024 TÜİK mart ayı TÜFE kararı) - 3

3 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan mart ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklilerinin zam oranını etkileyen 3 aylık enflasyon farkı da belli olacak.

Şubat ayı itibarıyla memur ve emeklilerin alacağı zam şimdiden yüzde 11,53 olarak belirlenmişti.

Enflasyon verileri ne oldu? Enflasyon ne kadar, yüzde kaç? (2024 TÜİK mart ayı TÜFE kararı) - 4

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Nisan Çarşamba günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,67 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,40, en yüksek yüzde 4,42 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 67,07 olan yıllık enflasyonun yüzde 69,32'ye çıkacağı öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de martta 45,58 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta yüzde 4,53 artış kaydetmişti.

Enflasyon verileri ne oldu? Enflasyon ne kadar, yüzde kaç? (2024 TÜİK mart ayı TÜFE kararı) - 5

ŞUBAT AYI ENFLASYON VERİLERİ NE OLDU?

Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon şubat ayında aylık bazda yüzde 4,53 yükseliş kaydetti. Enflasyon yıllık bazda ise 67,57'ye yükseldi.

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