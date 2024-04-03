Enflasyon verileri ne oldu? Enflasyon ne kadar, yüzde kaç? (2024 TÜİK mart ayı TÜFE kararı)
Mart ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. TÜİK tarafından yapılan açıklama sonrasında mart ayı TÜFE rakamları belirlendi. Enflasyon verileri öncesinde ekonomistler, enflasyonla ilgili tahminlerini açıklamıştı. Peki, enflasyon verileri ne oldu? Enflasyon ne kadar, yüzde kaç? İşte 2024 TÜİK mart ayı TÜFE kararı.
2024 yılının üçüncü enflasyon verileri bugün TÜİK tarafından açıklandı. Ülke genelinde market fiyatları gibi birçok konuyu etkileyen enflasyon verileri, bir yandan da mülk sahipleri ve kiracıları yakından ilgilendiriyor. Enflasyon verileri sonrasında, yeni kira artış oranları da belli oldu. Peki, mart ayı enflasyon verileri ne oldu? Enflasyon ne kadar, yüzde kaç?