Enflasyon verileri ne oldu? Enflasyon ne kadar, yüzde kaç? (2024 TÜİK mart ayı TÜFE kararı)

2024 yılının üçüncü enflasyon verileri bugün TÜİK tarafından açıklandı. Ülke genelinde market fiyatları gibi birçok konuyu etkileyen enflasyon verileri, bir yandan da mülk sahipleri ve kiracıları yakından ilgilendiriyor. Enflasyon verileri sonrasında, yeni kira artış oranları da belli oldu. Peki, mart ayı enflasyon verileri ne oldu? Enflasyon ne kadar, yüzde kaç?