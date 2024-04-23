Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 TÜİK nisan ayı TÜFE kararı)
Enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı, Türkiye ekonomisini yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan TÜFE kararıyla birlikte, nisan ayı kira artış oranları ve memur ve emekli zammı için 4 aylık enflasyon farkı belli olacak. Peki, nisan ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
Nisan ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan nisan ayı enflasyon verileri sonrasında, işyeri mülk sahiplerini ilgilendiren kira artış oranı belli olacak. Öte yandan memur ve emekli zammında belirleyici olan enflasyon farkı da hesaplanabilecek. Peki, nisan ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?