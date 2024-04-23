Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 TÜİK nisan ayı TÜFE kararı)

Enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı, Türkiye ekonomisini yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan TÜFE kararıyla birlikte, nisan ayı kira artış oranları ve memur ve emekli zammı için 4 aylık enflasyon farkı belli olacak. Peki, nisan ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 TÜİK nisan ayı TÜFE kararı) - 1

Nisan ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan nisan ayı enflasyon verileri sonrasında, işyeri mülk sahiplerini ilgilendiren kira artış oranı belli olacak. Öte yandan memur ve emekli zammında belirleyici olan enflasyon farkı da hesaplanabilecek. Peki, nisan ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

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Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 TÜİK nisan ayı TÜFE kararı) - 2

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Nisan ayı enflasyon verileri 3 Mayıs 2024 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 TÜİK nisan ayı TÜFE kararı) - 3

MART ENFLASYONU NE OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre enflasyon mart ayında aylık bazda yüzde 3,16 yükseliş kaydetti. Yıllık enflasyon 68,50 olarak açıklandı.

Enflasyonun mart ayında aylık bazda yüzde 3,5 artması bekleniyordu. Manşet enflasyonun ise yüzde 69,1 olarak açıklanması öngörülüyordu.

Böylece enflasyon üç aylık periyotta yüzde 15,06'ya ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 36 olarak açıklamıştı.

TÜFE'deki değişim bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,06 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,50 olarak gerçekleşti.

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