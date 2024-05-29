Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Emekli ve memur maaşı zammı için gözler enflasyon verilerinde
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan mayıs ayı enflasyon verileri, maaşlarına yapılacak zam oranını merak eden memur ve emekliler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Haziran ayının ilk günlerinde açıklanacak olan enflasyon verisiyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Peki, enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü zam oranına çevrildi. Mayıs ayı enflasyonu ile birlikte yılın ilk beş ayına dair veriler netleşmiş olacak.