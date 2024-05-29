Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Emekli ve memur maaşı zammı için gözler enflasyon verilerinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan mayıs ayı enflasyon verileri, maaşlarına yapılacak zam oranını merak eden memur ve emekliler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Haziran ayının ilk günlerinde açıklanacak olan enflasyon verisiyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Peki, enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Emekli ve memur maaşı zammı için gözler enflasyon verilerinde - 1

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü zam oranına çevrildi. Mayıs ayı enflasyonu ile birlikte yılın ilk beş ayına dair veriler netleşmiş olacak.

EKONOMİ HABERLERİ

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Emekli ve memur maaşı zammı için gözler enflasyon verilerinde - 2

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıklanacak olan mayıs ayı enflasyonuyla birlikte memur ve emeklilerin yılda 2 kez aldığı toplu sözleşme zammına ek olarak 5 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor. 

5 aylık enflasyon farkı 3 Haziran'da TÜİK tarafından açıklanacak olan mayıs enflasyonu sonrasında belirlenecek.

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Emekli ve memur maaşı zammı için gözler enflasyon verilerinde - 3

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,18 olarak açıklandı.

Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16 ve nisan ayı için 3,18 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Emekli ve memur maaşı zammı için gözler enflasyon verilerinde - 4

Böylece memur ve emeklileri maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 18,72 olarak belirlendi.

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