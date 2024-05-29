Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Emekli ve memur maaşı zammı için gözler enflasyon verilerinde

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,18 olarak açıklandı.



Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16 ve nisan ayı için 3,18 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.



