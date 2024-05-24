Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Gözler 5 aylık enflasyon farkında (2024 TÜİK mayıs ayı TÜFE verileri)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan mayıs ayı enflasyon verileri, memur ve emekliler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Türkiye ekonomisini yakından takip eden vatandaşlar, mayıs ayı enflasyonunun ne yönde olacağını merak ediyor. Açıklanacak olan enflasyon verisiyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Peki, mayıs ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Gözler 5 aylık enflasyon farkında (2024 TÜİK mayıs ayı TÜFE verileri) - 1

Mayıs ayı enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı, kiracılar, mal sahipleri, memur ve emekli vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Hem kiracı ve mal sahiplerini ilgilendiren mayıs TÜFE verileriyle birlikte, on iki aylık ortalamalara göre TÜFE değişim oranı belli olacak hem de memur ve emekliyi ilgilendiren 5 aylık enflasyon farkı açıklanacak. Peki, mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

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Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Gözler 5 aylık enflasyon farkında (2024 TÜİK mayıs ayı TÜFE verileri) - 2

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Mayıs ayı enflasyon verileri 3 Haziran 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Gözler 5 aylık enflasyon farkında (2024 TÜİK mayıs ayı TÜFE verileri) - 3

5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLACAK

Açıklanacak olan mayıs ayı enflasyonuyla birlikte memur ve emeklilerin yılda 2 kez aldığı toplu sözleşme zammına ek olarak 5 aylık enflasyon farkı da belli olacak.

5 aylık enflasyon farkı 3 Haziran'da TÜİK tarafından açıklanacak olan mayıs enflasyonu sonrasında belirlenecek.

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Gözler 5 aylık enflasyon farkında (2024 TÜİK mayıs ayı TÜFE verileri) - 4

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,18 olarak açıklandı.

Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16 ve nisan ayı için 3,18 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Böylece memur ve emeklileri maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 18,72 olarak belirlendi.

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