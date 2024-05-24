Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Gözler 5 aylık enflasyon farkında (2024 TÜİK mayıs ayı TÜFE verileri)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan mayıs ayı enflasyon verileri, memur ve emekliler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Türkiye ekonomisini yakından takip eden vatandaşlar, mayıs ayı enflasyonunun ne yönde olacağını merak ediyor. Açıklanacak olan enflasyon verisiyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Peki, mayıs ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?
Mayıs ayı enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı, kiracılar, mal sahipleri, memur ve emekli vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Hem kiracı ve mal sahiplerini ilgilendiren mayıs TÜFE verileriyle birlikte, on iki aylık ortalamalara göre TÜFE değişim oranı belli olacak hem de memur ve emekliyi ilgilendiren 5 aylık enflasyon farkı açıklanacak. Peki, mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?