Enstitüde 12 milyon yavru levrek üretildi

DHA 25.03.2021 - 11:45
Üretim boyunca bilimsel çalışmalar yapılıyor. Yavru balık hastalıkları ve beslenme konularında sürekli olarak araştırma yapılıyor. Yem geliştirme, araştırma konularında bilimsel ve Ar-Ge çalışmaları yapılıyor. Geçen yıllarda çipura ve levrek yavrusu üretimi yapılan enstitüde, bu yıl sadece özel sektörün talepleri doğrultusunda 12 milyon adet levrek yavrusu üretimi gerçekleştiriliyor.
Üretimin yaklaşık 10 milyonluk bölümü özel sektöre satılacak. Kalan bölümü de denizlere bırakılacak. Özel sektöre satılacak yavru levreklerin sevki, önümüzdeki günlerde başlayacak. Satış, Ege Bölgesi'ndeki üretim tesislerine yapılacak.
Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretim ve Eğitim Enstitüsü Teknik Koordinatörü Onur Beştepe, "Enstitüsü olarak bu sene ülkemizin 500 milyon yavru balık ihtiyacının 12 milyonunu levrek balığı yavrusu olarak tesisimizde üretmiş bulunmaktayız.
Ürettiğimiz bu yavruların yaklaşık 10 milyonu özel sektör Ar-Ge iş birliğinde kullanılacak olup, 2 milyonu da deniz stoklarımızın artırılmasında kullanılacaktır. Enstitümüzde yavru balık üretiminin yanı sıra balık üretimi sırasında hastalık, beslenme ve bunlarla ilgili bilimsel ve Ar- Ge çalışmaları yapmaktayız. Özel sektöre bu konuda öncülük etmekteyiz" dedi.