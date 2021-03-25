Enstitüde 12 milyon yavru levrek üretildi

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretim ve Eğitim Enstitüsü Teknik Koordinatörü Onur Beştepe, "Enstitüsü olarak bu sene ülkemizin 500 milyon yavru balık ihtiyacının 12 milyonunu levrek balığı yavrusu olarak tesisimizde üretmiş bulunmaktayız.

Ürettiğimiz bu yavruların yaklaşık 10 milyonu özel sektör Ar-Ge iş birliğinde kullanılacak olup, 2 milyonu da deniz stoklarımızın artırılmasında kullanılacaktır. Enstitümüzde yavru balık üretiminin yanı sıra balık üretimi sırasında hastalık, beslenme ve bunlarla ilgili bilimsel ve Ar- Ge çalışmaları yapmaktayız. Özel sektöre bu konuda öncülük etmekteyiz" dedi.