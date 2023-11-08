Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? (Kasım ayı evde bakım maaşı sorgulama)
Evde bakım maaşı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeme bekleyen kişilerin sorguladığı konular arasında yer alıyor. Her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılan evde bakım maaşı ödemelerinin, kasım ayında hangi tarihte ödeneceği gündeme geldi. Peki, kasım ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
2023 kasım ayı evde bakım maaşı ödemeleri için geri sayım başladı. Her ay ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılan evde bakım maaşı ödemelerinin, bu ay hangi tarihte ödeneceği merak konusu oldu. İşte, kasım ayı evde bakım maaşı ödemelerinde son durum.