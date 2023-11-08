Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? (Kasım ayı evde bakım maaşı sorgulama)

Evde bakım maaşı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeme bekleyen kişilerin sorguladığı konular arasında yer alıyor. Her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılan evde bakım maaşı ödemelerinin, kasım ayında hangi tarihte ödeneceği gündeme geldi. Peki, kasım ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? (Kasım ayı evde bakım maaşı sorgulama) - 1

2023 kasım ayı evde bakım maaşı ödemeleri için geri sayım başladı. Her ay ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılan evde bakım maaşı ödemelerinin, bu ay hangi tarihte ödeneceği merak konusu oldu. İşte, kasım ayı evde bakım maaşı ödemelerinde son durum.

EKONOMİ HABERLERİ

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? (Kasım ayı evde bakım maaşı sorgulama) - 2

Evde bakım maaşı geçtiğimiz ay 16 ekim itibarıyla hesaplara yatmaya başlamıştı.

Buna göre; Kasım ayı evde bakım maaşı ödemelerinin 15 Kasım tarihinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? (Kasım ayı evde bakım maaşı sorgulama) - 3

2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Geçtiğimiz temmuz ayında memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında arttı. Zamlı evde bakım maaşı ödemeleri yüzde 17,55'lik zamla birlikte 5 bin 98 lira oldu.

Kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Buna göre, ocak 2024'te açıklanacak verilerle birlikte evde bakım maaşının 7 bin 157 lirayı aşması bekleniyor.

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? (Kasım ayı evde bakım maaşı sorgulama) - 4

EVDE BAKIM MAAŞLARI NASIL SORGULANIR?

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

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