Evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? (2023 eylül ayı evde bakım maaşı sorgulama)
Evde bakım maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Her ayın belirli tarihlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılan evde bakım maaşı ödemeleri için eylül ayı müjdesi Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Peki, eylül ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?
2023 eylül ayı evde bakım maaşı ödemeleriyle ilgili tarih araştırmaları başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, her ay ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen evde bakım maaşı ödemeleri için sorgulamalar sürüyor. Peki, evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?