Evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? (2023 eylül ayı evde bakım maaşı sorgulama)

Evde bakım maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Her ayın belirli tarihlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılan evde bakım maaşı ödemeleri için eylül ayı müjdesi Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Peki, eylül ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? (2023 eylül ayı evde bakım maaşı sorgulama) - 1

2023 eylül ayı evde bakım maaşı ödemeleriyle ilgili tarih araştırmaları başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, her ay ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen evde bakım maaşı ödemeleri için sorgulamalar sürüyor. Peki, evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

EKONOMİ HABERLERİ

Evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? (2023 eylül ayı evde bakım maaşı sorgulama) - 2

EVDE BAKIM MAAŞLARI YATTI MI?

Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı maaş ödemeleriyle ilgili vatandaşları bilgilendiriyor.

Eylül ayı için evde bakım maaşı ödemeleri ayın 14'ünden itibaren yatırılmaya başladı.

Evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? (2023 eylül ayı evde bakım maaşı sorgulama) - 3

EVDE BAKIM MAAŞLARI NASIL SORGULANIR?

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

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Evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? (2023 eylül ayı evde bakım maaşı sorgulama) - 4

BAKAN GÖKTAŞ DUYURDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek amacıyla bu ay toplam 2,8 milyar lira Evde Bakım Yardımını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımının 2006'da engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını belirtti.

Göktaş, bu uygulama ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu vurguladı.

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 5 bin 97 lira ödeme yapıldığını ifade eden Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2,8 milyar lira Evde Bakım Yardımını hesaplara yatırdık. Halihazırda 566 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımından yararlanıyor. Türkiye Yüzyılı Vizyonumuz çerçevesinde Bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olmasını çok önemli görüyoruz. Bu kapsamda hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonumuz çerçevesinde geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmayı sürdüreceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."

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