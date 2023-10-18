Evlilik kredisi ne zaman verilecek, kimler faydalanacak? Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredi

Evlilik kredisinin ne zaman verileceğine yönelik tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Yeni evlenme hazırlığında olan çiftlere destek amacıyla, evlilik kredisi verileceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine sonrasında açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, "Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız" dedi. Peki, evlilik kredisi ne zaman verilecek, kimler faydalanacak?

Evlilik kredisi ne zaman verilecek, kimler faydalanacak? Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredi - 1

Yeni evleneceklere faizsiz evlilik kredisiyle ilgili ayrıntılar sorgulanmaya devam ediyor. Yeni evlilikleri teşfik etmek amacıyla, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin TL kredi verilecek. Peki, evlilik kredisi ne zaman verilecek, kimler faydalanacak?

EKONOMİ HABERLERİ

Evlilik kredisi ne zaman verilecek, kimler faydalanacak? Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredi - 2

EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, gençlere verilecek destekleri açıkladı ve yeni evlenecek çiftlere faizsiz krediye dair de bilgi verdi.

Erdoğan'ın konuya dair sözleri şöyle;

"Aile ve Gençlik Bankası çalışmalarımızı tamamladık. Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız.

Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız."

Evlilik kredisi ne zaman verilecek, kimler faydalanacak? Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredi - 3

EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda dikkat çeken vaatlerden biri de faizsiz evlilik kredisi olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni evlenen çiftlere faizsiz 150 bin lira evlilik kredisi vereceklerini duyurmuştu.

Evlilik kredisi ne zaman verilecek, kimler faydalanacak? Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredi - 4

EVLİLİK KREDİSİ HAKKINDAKİ BEYANNAME

Evlilik kredisiyle ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir.

Bu üç unsurlu programın Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi ile uyumunu gözetecek, programlar arasındaki dengeyi, çalışma hayatında yer almayı caydırmayacak bir seviyede kuracağız.

Sosyal destek programlarımız ekonomik ve sosyal yan etkileri de dikkate alınarak gözden geçirilecek, aile bütünlüğünü koruyucu ve geliştirici vasfı güçlendirilecektir.

Sosyal yardımlardan yararlanma koşullarını standardize edeceğiz. Annelere olduğu gibi babaların da esnek çalışma imkanlarını genişleteceğiz. Kadın ve erkeğin evlilik bağıyla kurulan aileyi her türlü zararlı eğilimden koruyucu tedbirler alacağız." denildi.

Evlilik kredisi ne zaman verilecek, kimler faydalanacak? Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredi - 5

EVLİLİK KREDİSİNİN BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı evlilik kredisinin ayrıntıları, Meclis'e sunulacak kanun teklifi ile netleşecek.

Teklifte yaş sınırının ve gelir durumunun kredi şartlarından biri olması bekleniyor.

DAHA FAZLA GÖSTER