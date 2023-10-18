Evlilik kredisi ne zaman verilecek, kimler faydalanacak? Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredi
Evlilik kredisinin ne zaman verileceğine yönelik tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Yeni evlenme hazırlığında olan çiftlere destek amacıyla, evlilik kredisi verileceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine sonrasında açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, "Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız" dedi. Peki, evlilik kredisi ne zaman verilecek, kimler faydalanacak?
Yeni evleneceklere faizsiz evlilik kredisiyle ilgili ayrıntılar sorgulanmaya devam ediyor. Yeni evlilikleri teşfik etmek amacıyla, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin TL kredi verilecek. Peki, evlilik kredisi ne zaman verilecek, kimler faydalanacak?