EYT askerlik ve doğum borçlanması nasıl yapılır? Borçlanma ücretleri ne kadar? (e-Devlet EYT borçlanma başvuru ekranı)

Askerlik borçlanması, askere giden kişilerin, askerlikte geçirmiş oldukları sürenin ya tamamının ya da belli bir kısmının emeklilikte geçerli olmak üzere yaşlılık malullük ve ölüm primi yatırılmasına denir.
Askerlik borçlanması yapan kişiler, askerde geçirilen günleri sigorta prim gün sayısına ekleyebilir. Askerde geçirilen sürenin tamamı veya bir kısmı için borçlanma yapılabilir.
Doğum borçlanması, doğum nedeniyle çalışma hayatından bir süre boyunca uzak kalan kadınların, geriye dönük prim ödeme yapmasına imkan veren duruma denir.
Askerlik ve borçlanması, e-Devlet veya borçlanma talep dilekçesinin Sosyal Güvenlik Kurumu sitesinden indirilerek doldurulması ile Kurumun ilgili birimine gönderilerek elden verilmesi ya da postayla gönderilerek yapılır.
e-Devlet hizmetini kullanılarak, 4A statüsünde askerlik ve doğum borçlanması talebinde bulunabilirsiniz.
ASKERLİK BORÇLANMA BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
DOĞUM BORÇLANMA BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
Askerlik borçlanmasından yararlanabilmek için şartlar;
1- Askerlik yapmamış veya muaf olanlar askerlik borçlanmasından yararlanamazlar.
2- Askerliğin er veya erbaş olarak yapılması gerekmektedir. Yedek subay okulunda geçen süre de askerlik borçlanmasına dahil edilebilir.
3- Askerlik süresince Sosyal Güvenlik Kurumuna şahıs adına çalıştığı iş yerinden vb. herhangi bir prim ödenmemiş olması gerekmektedir.
4- Türk vatandaşlığına alınanlardan (zorunlu göçe tabi tutulan) Türk soyluların vatandaşlığa alındıkları tarihte 22 yaşını doldurmuş olanlardan geldikleri ülkelerde yaptıkları askerlik sürelerini belgeleyenler Türkiye’deki emsallerinin yaptığı askerlik süresinden fazla olması hallerinde emsalleri kadar borçlandırılacaklardır.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından paylaşılan bilgilere göre, doğum borçlanmasından şu kişiler faydalanabilir;
Doğumdan önce,
- Hizmet akdine tabi çalışması bulunan kadın sigortalılar (2925 sayılı Kanun, mülga 506 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/1-a ),
- Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında sigortalı sayılan kadın sigortalılar (Mülga 1479 sayılı Kanun, Mülga 2926 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/b),
- Kamu görevlisi kapsamında sigortalı sayılan kadın sigortalılar (Mülga 5434 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/c) ile bunların hak sahipleri, talepte bulunabilirler.
Askerlik borçlanması;
360 gün (12 ay) askerlik borçlanması bedeli şu an en az 24 bin 848 TL.
450 gün (15 ay) askerlik borçlanması bedeli şu an en az 31 bin 60 TL.
540 gün (18 ay) askerlik borçlanması bedeli şu an en az 37 bin 272 TL.
Doğum borçlanması;
1 çocuk için 720 gün (2 yıl) doğum borçlanması bedeli şu an en az 49 bin 697 TL.
2 çocuk için 1.440 gün (4 yıl) doğum borçlanması bedeli şu an en az 99 bin 394 TL.
3 çocuk için 2.160 gün (6 yıl) doğum borçlanması bedeli şu an en az 149 bin 91 TL.
1 Ocak 2023 yılından itibaren borçlanma bedellerinde artış yaşanacak. İşte oluşacak yeni tutarlar;
Askerlik borçlanması;
360 gün (12 ay) askerlik borçlanması bedeli 2023 yılı için en az 38 bin 430,72 TL olacak.
450 gün (15 ay) askerlik borçlanması bedeli 2023 yılı için en az 48 bin 38,40 TL olacak
540 gün (18 ay) askerlik borçlanması bedeli 2023 yılı için en az 57 bin 6462,08 TL olacak.
Doğum borçlanması;
1 çocuk için 720 gün (2 yıl) doğum borçlanması bedeli 2023 yılı için en az 76 bin 861,44 TL olacak.
2 çocuk için 1.440 gün (4 yıl) doğum borçlanması bedeli 2023 yılı için en az 153 bin 722,9 TL olacak.
3 çocuk için 2.160 gün (6 yıl) doğum borçlanması bedeli 2023 yılı için en az 230 bin 584,3 TL olacak.