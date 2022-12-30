EYT askerlik ve doğum borçlanması nasıl yapılır? Borçlanma ücretleri ne kadar? (e-Devlet EYT borçlanma başvuru ekranı)

1 OCAK 2023'TEN SONRA ZAM GELİYOR

1 Ocak 2023 yılından itibaren borçlanma bedellerinde artış yaşanacak. İşte oluşacak yeni tutarlar;



Askerlik borçlanması;



360 gün (12 ay) askerlik borçlanması bedeli 2023 yılı için en az 38 bin 430,72 TL olacak.



450 gün (15 ay) askerlik borçlanması bedeli 2023 yılı için en az 48 bin 38,40 TL olacak



540 gün (18 ay) askerlik borçlanması bedeli 2023 yılı için en az 57 bin 6462,08 TL olacak.



Doğum borçlanması;



1 çocuk için 720 gün (2 yıl) doğum borçlanması bedeli 2023 yılı için en az 76 bin 861,44 TL olacak.



2 çocuk için 1.440 gün (4 yıl) doğum borçlanması bedeli 2023 yılı için en az 153 bin 722,9 TL olacak.



3 çocuk için 2.160 gün (6 yıl) doğum borçlanması bedeli 2023 yılı için en az 230 bin 584,3 TL olacak.