EYT askerlik ve doğum borçlanması nasıl yapılır? Borçlanma ücretleri ne kadar? (e-Devlet EYT borçlanma başvuru ekranı)

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI ŞU AN NE KADAR?

Askerlik borçlanması;



360 gün (12 ay) askerlik borçlanması bedeli şu an en az 24 bin 848 TL.



450 gün (15 ay) askerlik borçlanması bedeli şu an en az 31 bin 60 TL.



540 gün (18 ay) askerlik borçlanması bedeli şu an en az 37 bin 272 TL.



Doğum borçlanması;



1 çocuk için 720 gün (2 yıl) doğum borçlanması bedeli şu an en az 49 bin 697 TL.



2 çocuk için 1.440 gün (4 yıl) doğum borçlanması bedeli şu an en az 99 bin 394 TL.



3 çocuk için 2.160 gün (6 yıl) doğum borçlanması bedeli şu an en az 149 bin 91 TL.