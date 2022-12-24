EYT düzenlenmesinde son durum: EYT ne zaman çıkacak, yaş sınırı olacak mı ve kimleri kapsıyor? (Gündemden son haberler)

EYT yasasının ne zaman çıkacağı birçok kişi tarafından takip edilmeye devam ediyor. 1999 öncesi sigortalı olan vatandaşlar için emeklilik fırsatı olan EYT yasasıyla ilgili geri sayım başladı. Konuyla alakalı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Bakan Bilgin önemli açıklamalarda bulundu. Fuat Oktay açıklamasında EYT yasasıyla ilgili tarih verdi. İşte EYT ile ilgili son haberler...
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarih verdi. Bakan Oktay açıklamasında, "EYT ile ilgili sorunu söz verdiğimiz gibi yıl bitmeden 1-2 hafta içerisinde çözeceğiz" ifadelerinde bulundu.
Buna göre; Meclis tatile girdiği için EYT düzenlemesi en erken 3 Ocak salı gününden itibaren görüşülebilir. Yani EYT yasasının 2023 Ocak ayı itibariyle açıklanması bekleniyor.
EYT düzenlemesi ocak ayında ele alınsa bile kapsama giren EYT'liler 1 Ocak 2023 itibarıyla emekli olabilecek. Düzenlemenin ocakta ele alınması bu durumu etkilemeyecek.
Cumhurbaşkanı Reep Tayyip Erdoğan EYT'yle ilgili geçen hafta yaptığı açıklamada, "2023’e bu konuyu masamızın üzerinden kaldırarak girelim diyoruz. Çalışma bu istikamette devam ediyor. İnşallah güzel bir neticeye varır ve böylece de adımı atarız" demişti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. İşte Bakan Bilgin'in EYT düzenlemesi hakkında yaptığı son açıklamalar;
En çok sorulan soru, 'Prim gün sayım şu kadar eksik, bunu borçlanabilir miyim? 8 Eylül 1999'dan önce işe girmemişsen ne kadar borçlanırsan borçlan olmaz. Mevcut yasamızda olan haklar devam edecek. Bir başka konu, yurt dışında çalışanların durumu. Yurt dışında kurumlarımıza olağanüstü müracaat edenler var, kuyruklar oluşmuş. Orada da benzer kafa karışıklıkları var. Onlar da 'Hemen gidip prim gün sayılarımızı tamamlayalım, emekli olalım' diye kuyruklar oluşturuyor. Onlarda da aynı şeyler geçerli. EYT, 8 Eylül 1999 öncesi işe başlamayı zorunlu kılıyor. Dünyanın neresinde olursanız olun.
Bu, 'Evet' ya da 'Hayır' diye yanıt verilecek bir konu değil. Bütün bu çalışma bittikten sonra, toplam tabloyu gördükten sonra onu değerlendireceğiz. Yaş sınırı konusunda henüz karar verilmedi. Bu aya kadar yaklaşık sayı, 1 milyon 900 bin kişi. Ocak ayında 2 milyon civarında veya biraz geçer. Prim günü sayısı ve hizmet yılı süresi şartlarına uyanların sayısı bu. Eğer hiçbir yaş sınırı olmazsa bunlar kapsama giriyor. EYT düzenlemesi çıktıktan sonra süreç içinde faydalanabilecek toplam kişi sayısı ise 5 milyon 700 bin civarında.
Bu hafta çalışmayı bitirmeye çalışıyoruz. Tahmin ediyorum, bu ay sonuna kadar Meclis'e götürürüz. Bitirebilirsek bu ay içinde, bitiremezsek ocakta. Sayın Cumhurbaşkanımıza 26 Aralık'ta son durumu arz edeceğim. En geç ocak ayında Meclis'e intikal ettirdiğimiz zaman Meclis'in kararlaştırma sürecine bağlı olarak tamamlanır.
EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsıyor.
1999'daki düzenleme öncesi erkeklerde 25 yıl sigortalılık ve 5400 prim günü, kadınlarda 20 yıl sigortalılık ve 5000 prim gününü tamamlayanlar yaşa bakmadan emekli olabiliyordu. Ancak 8 Eylül 1999'daki yasa sonrası emeklilik yaşı 58'e kadar yükseldi.