EYT düzenlenmesinde son durum: EYT ne zaman çıkacak, yaş sınırı olacak mı ve kimleri kapsıyor? (Gündemden son haberler)

EYT'DE YAŞ SINIRI OLACAK MI?

Bu, 'Evet' ya da 'Hayır' diye yanıt verilecek bir konu değil. Bütün bu çalışma bittikten sonra, toplam tabloyu gördükten sonra onu değerlendireceğiz. Yaş sınırı konusunda henüz karar verilmedi. Bu aya kadar yaklaşık sayı, 1 milyon 900 bin kişi. Ocak ayında 2 milyon civarında veya biraz geçer. Prim günü sayısı ve hizmet yılı süresi şartlarına uyanların sayısı bu. Eğer hiçbir yaş sınırı olmazsa bunlar kapsama giriyor. EYT düzenlemesi çıktıktan sonra süreç içinde faydalanabilecek toplam kişi sayısı ise 5 milyon 700 bin civarında.