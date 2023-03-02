EYT emekli maaşı banka promosyonu sorgulama 2023: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

EYT'li olmaya hak kazanan binlerce kişi tarafından, güncel emekli maaşı banka promosyonları sorgulanmaya başladı. Geçtiğimiz yıl SGK'nın bankalarla yaptığı anlaşma sonrasında, hangi bankanın ne kadar emekli promosyonu verdiği belli olmuştu. Peki, EYT'lilere hangi bankada, ne kadar emekli maaşı promosyonu ödenecek?
2022 kasım ayında güncellenen protokole göre emekli maaşı ve promosyon miktarları şöyle:
- 3 bin 500 liraya kadar emekli maaşına 3 bin lira
- 3 bin 500 ile 7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500 lira
- 7 bin 500 ila 10 bin lira arası olanlara 4 bin 500
- 10 bin liradan fazla olanlara 5 bin lira
Açıklamada, "Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekmektedir" denildi.
Belirlenen tutarların asgari tutarlar olduğu kaydedilen açıklamada, bankaların kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceği belirtilmişti.
2023 Ocak ayı itibariyle zamlanan maaş tutarlarının ardından, en düşük emekli maaşı ücreti 5 bin 500 TL oldu. Yani geçtiğimiz yıl SGK'nın en düşük 3 bin 500 TL üzerinden hesapladığı promosyon tutarlarında değişiklik meydana gelecek.
2023 yılı özelinde bankalarla yapılacak yeni anlaşmada promosyon tutarları en düşük 5 bin 500 TL üzerinden hesaplanacak. Yapılacak olan yeni hesaplama sonrasında hem kamu bankaları hem de özel bankalar güncel promosyon ücretlerini yeniden duyuracak.
Peki, şu anda hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte güncel veriler;
Emekli promosyon kampanyası 01 Ocak – 31 Ocak 2023 arasında geçerli.
Maaşı 3.499 TL'ye kadar olanlara 4200 lira
3 bin 500 7 bin 499 lira arasına 4 bin 850 lira
7 bin 500 ile 9 bin 999 lira aasına 6 bin 250 lira
10 bin ve üzerine 7 bin lira promosyon veriliyor.
Yapı Kredi bankasının internet sitesinde promosyonlara ilişkin yeni bir güncelleme yok.
1 kasım 2022 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki kampanyaya göre SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü verenlere 7 bin 500 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunuluyor.
Bir aylık net gelir bin 499 TL'ye kadarsa 4 bin 850 TL; bin 500 TL 2 bin 499 TL arasındaysa 6 bin TL; 2 bin 500 TL'nin üzerindeyse 7 bin 250 TL nakit promosyon ödeniyor.
Kampanya geçerlilik tarihi 1-31 Ocak 2023
Emekli maaşını taşıyanlara 7500 liraya varan promosyon veriliyor.
1 Kasım 2022'de başlayan kampanya kapsamında
Maaşı 3 bin 500 liranın altında olanlara 3 bin lira
3 bin 500 ile 7 bin 499 lira arasına 3 bin 500 lira
7 bin 500 ile 9 bin 999 lira arasına 4 bin 500 lira
10 bin lira ve üzerine 5 bin lira promosyon veriliyor.
Kampanya 1 Ocak 2023 – 31 Ocak 2023 tarihleri arasında geçerli.
3 bin 500 TL’ye (3 bin 500 TL hariç) kadar ise 4 bin 500 TL,
3 bin 500 TL - 7 bin 500 TL (7 bin 500 TL hariç) arası ise 5 bin 250TL,
7 bin 500 TL - 10 bin TL (10 bin TL hariç) arası ise 6 bin 750 TL
10 bin 000 TL ve üzeri ise 7 bin 500 TL nakit promosyon veriliyor.
1 Kasım 2022'de başlayan kampanya 31 Mart 2023'e kadar geçerli olacak.
Emekli maaşı tutarına göre 5 bin, 6 bin 250, 7 bin 500 lira promosyon ödemesi yapıyor.
Emekli tanıdığını İş Bankası'na getirenlere, Pazarama'da geçerli 500 liraya varan MaxiPuan hediye ediliyor.
3 bin 500 TL'ye (3 bin 500 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3 bin TL
3 bin 500 - 7 bin 500 TL (7 bin 500 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3 bin 500- TL
7 bin 500 – 10 bin TL (10 bin TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4 bin 500 TL
10 bin TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5 bin TL
Emekli promosyon kampanyası 31 Ekim'e kadar geçerli.
3 bin 500 TL altında emekli aylığı alanlara 3 bin TL
3 bin 500 TL ila 7 bin 500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3 bin 500 TL,
7 bin 500 TL ila 10 bin TL arasında emekli aylığı alanlara 4 bin 500 TL,
10 bin TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5 bin TL tutarında olmak üzere promosyon ödemesi yapılacak.
Kampanya 31 ocak 2023 tarihine kadar emekli maaşını bankamıza taşıyanları kapsıyor.
Bir aylık emekli maaşı 3 bin 499 TL'ye kadarsa 3 bin TL; 3 bin 500 TL – 7 bin 499 TL arasındaysa 3 bin 500 TL; 7 bin 500 TL – 9 bin 999 TL arasındaysa 4.500 TL; 10 bin TL ve üzerindeyse 5.000 TL nakit promosyon ödeniyor.
Ek promosyon tutarı için:
30 gün içerisinde en az 2 yeni otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık emekli maaşı 3 bin 499 TL'ye kadarsa 250 TL; 3 bin 500 TL – 7 bin 499 TL arasındaysa 1000 TL; 7 bin 500 TL – 9 bin 999 TL arasındaysa 1500 TL; 10 bin TL ve üzerindeyse 2 bin TL ek nakit promosyon ödeniyor.
Yedek hesap başvurusu yapan ve başvurusu onaylanan müşterimizin bir aylık emekli maaşı 3 bin 499 TL'ye kadarsa 250 TL; 3 bin 500 TL – 7 bin 499 TL arasındaysa 500 TL; 7 bin 500 TL – 9 bin 999 TL arasındaysa 500 TL; 10 bin TL ve üzerindeyse 500 TL ek nakit promosyon ödeniyor.
Kampanya geçerlilik tarihi 31 Kasım 2022 - 31 Aralık 2023 tarihlerini kapsıyor.
3 bin 500 TL altında maaş alanlara 3.000 TL,
3 bin 500 TL ile 7 bin 500 TL arasında maaş alanlara 3 bin 500 TL,
Aylık 7 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında maaş alanlara 4 bin 500 TL,
10 bin TL ve üzeri maaş alanlara 5 bin TL
Maaşı 3 bin 499 TL'ye kadar olanlara 3 bin lira,
3 bin 500 -7 bin 499 TL arası olanlara 3 bin 500 lira,
7 bin 500 - 9 bin 999 TL arası olanlara 4 bin 500 lira
10 bin lira ve üzerine 5 bin lira promosyon ödemesi yapılıyor.
3 bin 499 liraya kadar 3 bin lira,
3 bin 500 -7 bin 499 aralığında ise 3 bin 500 lira,
7 bin 500 - 9 bin 999 aralığında ise 4 bin 500 lira,
10 bin ve üzeri ise 5 bin lira promosyon ödemesi yapılıyor.