EYT'de son durum: EYT düzenlemesi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Tarih belli oldu

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılbaşında öncesini işaret ederek, "Arzumuz EYT'yi yılbaşından önce gündemimizden çıkarmak" ifadelerini kullanmıştı. Bugün EYT gündemiyle ilgili yapılacak olan toplantının ardından düzenlemeye ilişkin ayrıntıların belli olması bekleniyor. Peki, EYT düzenlemesi ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT ile ilgili geçen pazartesi yapılan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Çalışanlarımızın, emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. Arzumuz EYT'yi yılbaşından önce gündemimizden çıkarmak" ifadelerini kullanmıştı.
EYT düzenlemesine ilişkin Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir toplantı yapılıyor. Toplantının ardından EYT düzenlemesinin açıklanması bekleniyor.
Buna göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde EYT düzenlemesine ilişkin saat 19.45 gibi açıklama yapması bekleniyor.
8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olanlar EYT'li olarak nitelendiriliyor. Bu tarihte çıkan yasa sonrasında emeklilik için 58'e kadar uzatılan yaş şartı getirilmişti.
Yasa öncesinde kadınlar 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin prim, erkekler de 25 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin primi doldurduklarında emeklilik hakkı kazanıyorlardı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, katıldığı bir televizyona programında yaş şartı sorularına da yanıt vermişti. Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde yaş aralığının ihtimal dahilinde olduğunu ve henüz netlik kazanmadığını açıkladı.
"EYT'de yaş aralığı olabilir mi?" sorusunu Bilgin, "İhtimal dahilindedir, değerlendirilecektir. Dikkat ederseniz olacak demiyorum, netleşmedi." diye yanıtladı.