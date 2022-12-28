EYT'de son durum: EYT düzenlemesi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Tarih belli oldu

EYT NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olanlar EYT'li olarak nitelendiriliyor. Bu tarihte çıkan yasa sonrasında emeklilik için 58'e kadar uzatılan yaş şartı getirilmişti.



Yasa öncesinde kadınlar 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin prim, erkekler de 25 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin primi doldurduklarında emeklilik hakkı kazanıyorlardı.