EYT'liler kıdem tazminatı alabilecek mi? Kıdem tazminatının hesaplanmasıyla ilgili ayrıntıları

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. EYT düzenlemesinin yasalaşması ardından gündeme gelen konulardan biri de kıdem tazminatı oldu. Peki, EYT'liler kıdem tazminatı alabilecek mi? İşverenler ne yapacak?

EYT'liler kıdem tazminatı alabilecek mi? Kıdem tazminatının hesaplanmasıyla ilgili ayrıntıları - 1

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasanın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, emeklilik başvurularıyla ilgili süreç başlayacak. 

Yasadaki şartları karşılayanlardan, sigorta kolu 4/a (SSK) olanlar emeklilik için ilk olarak mevcut iş yerlerine "emeklilik" gerekçesiyle işten ayrılma başvurusu yapacak. İşverenin işten ayrılış bildiriminin ardından, EYT'liler e-Devlet üzerinden emeklilik için kolayca başvurabilecek.  Peki, işten ayrılanlar kıdem tazminatı alabilecek mi?

EYT'liler kıdem tazminatı alabilecek mi? Kıdem tazminatının hesaplanmasıyla ilgili ayrıntıları - 2

İŞVERENLER NE YAPACAK?

İşverenler, EYT kapsamındakilerin işten çıkartma işlemlerinde normal emeklilik prosedürlerini izleyecek. Bu kapsamda, işten çıkartmada 8 numaralı kod kullanılacak.


EYT'liler kıdem tazminatı alabilecek mi? Kıdem tazminatının hesaplanmasıyla ilgili ayrıntıları - 3

EYT'LİLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLECEK Mİ?

İşveren emekli olan çalışanına hak ettiği kıdem tazminatını ödeyecek. EYT'lilerin kıdem tazminatına ilişkin Kredi Garanti Fonu'ndan destek verilecek.

Öte yandan, EYT kapsamında emekli olanlar, 30 gün içinde aynı iş yerinde çalışmaya başlamaları halinde yüzde 5 oranında sosyal güvenlik destek primi indirimi hakkından yararlanabilecek.

EYT'liler kıdem tazminatı alabilecek mi? Kıdem tazminatının hesaplanmasıyla ilgili ayrıntıları - 4

KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASI

Türkiye'de ilk kez 1936'da çıkarılan İş Yasası ile uygulanmaya başlayan kıdem tazminatı, bir iş yerinde en az 1 yıldır çalışan işçinin belirli şartlar oluştuğunda işten ayrılırken aldığı toplu ödeme tutarını ifade ediyor.

EYT'liler kıdem tazminatı alabilecek mi? Kıdem tazminatının hesaplanmasıyla ilgili ayrıntıları - 5

Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin işten ayrılırken giydirilmiş en son brüt ücreti esas alınıyor. İşçiye, iş yerinde geçirdiği her bir yıl için bir aylık (30 gün) brüt ücreti tutarında ödeme yapılıyor, bu ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor.

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER