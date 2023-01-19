FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler 2023 FED ocak ayı PPK faiz kararında

Küresel piyasalarda, gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. FED tarafından yayımlanan takvim sonrasında toplantı tarihi belli oldu. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler 2023 FED ocak ayı PPK faiz kararında - 1

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (FED) açıklayacağı faiz kararına kilitlendi. Yılın ilk faiz toplantısı ocak ayının son günlerinde gerçekleştirilecek.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler 2023 FED ocak ayı PPK faiz kararında - 2

FED para politikalarıyla ilgili seyrin ne yöne doğru gideceği faiz kararıyla birlikte biraz daha netleşecek ve yatırımcılar ona göre hareket edecek.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler 2023 FED ocak ayı PPK faiz kararında - 3

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (FED) 2023 takvimine göre, FED ilk faiz toplantısını 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapacak. Kararın ardından FED Başkanı Powell'ın 1 Şubat akşamı açıklama yapması bekleniyor.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler 2023 FED ocak ayı PPK faiz kararında - 4

2022 ARALIK AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Fed, yılın son toplantısında faizi 50 baz puan artırdı. Art arda 7. kez faiz artıran Fed, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı.

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