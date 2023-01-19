FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler 2023 FED ocak ayı PPK faiz kararında

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (FED) açıklayacağı faiz kararına kilitlendi. Yılın ilk faiz toplantısı ocak ayının son günlerinde gerçekleştirilecek.
FED para politikalarıyla ilgili seyrin ne yöne doğru gideceği faiz kararıyla birlikte biraz daha netleşecek ve yatırımcılar ona göre hareket edecek.
ABD Merkez Bankası (FED) 2023 takvimine göre, FED ilk faiz toplantısını 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapacak. Kararın ardından FED Başkanı Powell'ın 1 Şubat akşamı açıklama yapması bekleniyor.
Fed, yılın son toplantısında faizi 50 baz puan artırdı. Art arda 7. kez faiz artıran Fed, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı.