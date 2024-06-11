FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde? (2024 FED haziran ayı faiz kararı)

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı için piyasaların tedirgin bekleyişi başladı. ABD ekonomisiyle ilgili yatırımcılara bilgi veren FED faiz kararı, altın, dolar, borsa ve kripto para yatırımlarını da etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Peki, haziran ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde?

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde? (2024 FED haziran ayı faiz kararı) - 1

Haziran ayı FED faiz kararı için geri sayım başladı. Yatırımlarını şekillendirmek için FED'in haziran ayı faiz kararını bekleyen yatırımcılar, gözlerini FED Para Politikası Kurulu tarafından alınacak kararı bekliyor. Peki, haziran ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde?

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FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde? (2024 FED haziran ayı faiz kararı) - 2

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 12 Haziran 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde? (2024 FED haziran ayı faiz kararı) - 3

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın alacağı para politikası kararları ve ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde temkinli bir seyir izleniyor.

Dünya genelinde önemli merkez bankalarının enflasyonla mücadelede sona geldiğine yönelik beklentiler artmaya devam ederken, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ülke ekonomisine ilişkin karışık sinyaller vermesi fiyatlamaları zorlaştırıyor.

New York Fed'in dün yayımladığı Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre, ülkede tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, mayısta 0,1 puan azalışla yüzde 3,2'ye geriledi.

Analistler, Fed'in bu hafta ve gelecek ayki para politikası toplantılarında faizi sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, yarın açıklanacak kararın ardından Banka Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra bankanın yayımlayacağı "nokta grafiği"nde olası faiz indirimlerinin boyutu ve zamanlamasına dair ipuçları aranacağını belirtti.

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde? (2024 FED haziran ayı faiz kararı) - 4

MAYIS AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Son kararıyla Fed, politika faizini art arda 6 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bıraktı.

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