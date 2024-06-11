FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde? (2024 FED haziran ayı faiz kararı)
ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı için piyasaların tedirgin bekleyişi başladı. ABD ekonomisiyle ilgili yatırımcılara bilgi veren FED faiz kararı, altın, dolar, borsa ve kripto para yatırımlarını da etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Peki, haziran ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde?
Haziran ayı FED faiz kararı için geri sayım başladı. Yatırımlarını şekillendirmek için FED'in haziran ayı faiz kararını bekleyen yatırımcılar, gözlerini FED Para Politikası Kurulu tarafından alınacak kararı bekliyor. Peki, haziran ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde?