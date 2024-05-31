FED faiz kararı ne zaman? Tarih belli oldu (2024 FED haziran ayı faiz kararı)

ABD Merkez Bankası (FED) haziran ayı faiz kararı için yatırımcıların tedirgin bekleyişi sürüyor. Ekonomistler tarafından FED'in faiz indirimlerine eylül ayında başlaması beklenirken, dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları ise haziran ayında nasıl bir karar alınacağını merak ediyor. FED Para Politikası Kurulu'nun haziran ayı toplantı takvimi belli oldu. Peki, haziran ayı FED faiz kararı ne zaman?

FED faiz kararı ne zaman? Tarih belli oldu (2024 FED haziran ayı faiz kararı) - 1

Haziran ayı FED faiz kararı, dolar, altın, nasdaq ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. ABD ekonomisinde düzelme sinyali verecek olan FED faiz indirimiyle birlikte, piyasalara olumlu sinyaller verilecek. Peki, haziran ayı FED faiz kararı ne zaman?

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FED faiz kararı ne zaman? Tarih belli oldu (2024 FED haziran ayı faiz kararı) - 2

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 12 Haziran 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.

FED faiz kararı ne zaman? Tarih belli oldu (2024 FED haziran ayı faiz kararı) - 3

ANALİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

ABD'de açıklanan verilere göre öncü Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,3 arttı. Böylelikle 2022'nin ikinci çeyreğinden bu yana en düşük büyüme kaydedilirken, nisanda yayınlanan öncü GSYH'ye göre, ülke ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,6 büyüdüğü öngörülmüştü.

Analistler, büyüme verisindeki aşağı yönlü revizyonda tüketici harcamalarındaki yavaşlamanın etkili olduğunu belirterek, bu durumun Fed'in bu yıl faiz indirimine gideceğine ilişkin beklentileri destekleyebileceğini söyledi.

ABD'de bugün Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini aktaran analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yakından takip edilmeye devam edildiğini dile getirdi.

New York Fed Başkanı John Williams enflasyonun bu yılın ikinci yarısında da düşmeye devam etmesini beklediğini belirterek, yüksek borçlanma maliyetlerinin ekonomiyi kısıtladığını ifade etti. Williams, enflasyonun hala çok yüksek olmasına rağmen Fed'in politikasının iyi konumlandığını ve arz ile talep arasındaki dengesizliklerin hafiflediğini kaydetti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de enflasyonunun yüzde 2 hedefine düşürülmesi için daha fazla faiz artırımına gerek olacağını düşünmediğini aktardı. Görünümün enflasyonun çok yavaş düşeceği yönünde olduğunu belirten Bostic, Fed'in kısıtlayıcı bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı.

FED faiz kararı ne zaman? Tarih belli oldu (2024 FED haziran ayı faiz kararı) - 4

MAYIS AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Son kararıyla Fed, politika faizini art arda 6 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bıraktı.

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