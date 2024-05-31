FED faiz kararı ne zaman? Tarih belli oldu (2024 FED haziran ayı faiz kararı)
ABD Merkez Bankası (FED) haziran ayı faiz kararı için yatırımcıların tedirgin bekleyişi sürüyor. Ekonomistler tarafından FED'in faiz indirimlerine eylül ayında başlaması beklenirken, dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları ise haziran ayında nasıl bir karar alınacağını merak ediyor. FED Para Politikası Kurulu'nun haziran ayı toplantı takvimi belli oldu. Peki, haziran ayı FED faiz kararı ne zaman?
Haziran ayı FED faiz kararı, dolar, altın, nasdaq ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. ABD ekonomisinde düzelme sinyali verecek olan FED faiz indirimiyle birlikte, piyasalara olumlu sinyaller verilecek. Peki, haziran ayı FED faiz kararı ne zaman?