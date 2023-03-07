Geçici işçiye kadroda son durum: Geçici işçiye kadro Meclis'e geldi mi, ne zaman yasalaşacak?

Geçici işçiye kadro düzenlemesine yönelik sorgulamalar sürüyor. Yaklaşık 60 bin kişiyi ilgilendiren geçici işçiye kadro düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, geçici işçilerle ilgili düzenlemenin bugün Meclis'e sunulacağını belirtti. Peki, geçici işçiye kadro Meclis'e geldi mi, ne zaman yasalaşacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin dün yaptığı açıklamada, "Yarın geçici işçiler ile ilgili düzenlemeyi Meclise sevk edeceğiz" dedi.
Buna göre; Geçici işçiye kadro teklifi bugün Meclis'e sunulacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Geçici işçiler ile ilgili düzenlemenin yarın Meclise sevk edeceğini kaydeden Bilgin, "EYT ile ilgili yasal düzenlemede taşerondan sözleşmeliye geçenlerin emeklilik şartını karşılama durumunda zorunlu emekliliğe sevk ediliyordu bunu kaldırdınız. 4B'liler için; onların da talebi vardı?" sorusuna,
"Yetiştirebilirsek o mevzuya bunu da ekleyeceğiz. Zorunlu emeklilik şartını hepsinde kaldıracağız" diye cevap verdi. Bakan Bilgin, bu kapsamdaki çalışanların sayısı ile ilgili "Sayı az, işçiler kadar değil ama sayıya bakarak yapmıyoruz, niye zorunlu emekli ediyoruz, bunu kaldıracağız, eşit bir düzenleme için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
60 bin kişiyi ilgilendiren düzenlemede geçici işçilerin çalışma süreleri üzerinde durulacak. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi hayata geçtikten sonra geçici işçilere kadro konusu gündeme geliyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önce yaptığı açıklamada "Geçici işçi sorununu seçim öncesi çözeceğiz. EYT'den sonra Meclis'e getireceğimiz konulardan birisi de budur." demişti.