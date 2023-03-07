Geçici işçiye kadroda son durum: Geçici işçiye kadro Meclis'e geldi mi, ne zaman yasalaşacak?

BAKAN BİLGİN'DEN GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Geçici işçiler ile ilgili düzenlemenin yarın Meclise sevk edeceğini kaydeden Bilgin, "EYT ile ilgili yasal düzenlemede taşerondan sözleşmeliye geçenlerin emeklilik şartını karşılama durumunda zorunlu emekliliğe sevk ediliyordu bunu kaldırdınız. 4B'liler için; onların da talebi vardı?" sorusuna,



"Yetiştirebilirsek o mevzuya bunu da ekleyeceğiz. Zorunlu emeklilik şartını hepsinde kaldıracağız" diye cevap verdi. Bakan Bilgin, bu kapsamdaki çalışanların sayısı ile ilgili "Sayı az, işçiler kadar değil ama sayıya bakarak yapmıyoruz, niye zorunlu emekli ediyoruz, bunu kaldıracağız, eşit bir düzenleme için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.