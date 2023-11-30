Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu nedir, neden olur? GSS borcu nasıl sorgulanır? (e-Devlet GSS borcu sorgulama ekranı)

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcunun ne olduğu, Meclis'te GSS prim borçlarının düzenlenmesine ilişkin maddenin yer almasıyla birlikte vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TBMM torba yasa teklifindeki 54. madde kapsamında GSS prim borçlularına af gelmesi bekleniyor. Peki, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu nedir, neden olur? GSS borcu nasıl sorgulanır?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu nedir, neden olur? GSS borcu nasıl sorgulanır? (e-Devlet GSS borcu sorgulama ekranı) - 1

Genel Sağlık Sigortasına (GSS), 1 Ocak 2012 tarihinde yapılan değişiklikle prim ödeme zorunluluğu getirildi.

Genel Sağlık Sigortası'nda kapsam dışı kalanlar, çalışanlar ve çalışmayanlar olarak ikiye ayrılıyor. Sigortalı çalışanların primlerini işveren ödediği için borç doğmaz ancak çalışmayanların kendi primlerini dışarıdan ödemeleri gerekiyor ve bu nedenle de her ay sigorta borcu çıkabiliyor.

EKONOMİ HABERLERİ

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu nedir, neden olur? GSS borcu nasıl sorgulanır? (e-Devlet GSS borcu sorgulama ekranı) - 2

GSS BORCU NEDEN OLUR?

Aylık gelirin asgari ücretin üçte birini aşıp aşmadığı gelir testi ile tespit edilir ancak gelir testi yaptırılmadığında her ay ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin yüzde 3’ü tutarında GSS prim hesabına borç yazılır. Bu nedenle de GSS prim borcu birikir.

GSS borcunu zamanında ödemeyenlerden, SGK icra veya haciz yoluyla borcu talep edebilir. Eğer borcun yalnızca bir kısmı ödenirse sağlık hizmetlerinden faydalanılamaz.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu nedir, neden olur? GSS borcu nasıl sorgulanır? (e-Devlet GSS borcu sorgulama ekranı) - 3

GSS BORCU NASIL SORGULANIR?

GSS borç sorgulama işlemini internet üzerinden T.C. kimlik numarası ile gerçekleştirebilirsiniz.

E-Devlet üzerinden “GSS Sorgulama” sayfasına girdikten sonra tescil ve borç sorgulama işlemi yapılmaktadır.

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Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu nedir, neden olur? GSS borcu nasıl sorgulanır? (e-Devlet GSS borcu sorgulama ekranı) - 4

GSS AFFINDAN KİMLER YARARLANACAK?

Aftan 1 Ocak 2014 öncesi GSS prim borcu olanlar yararlanacak. Af kapsamında da ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammının tamamından vazgeçiliyor.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu nedir, neden olur? GSS borcu nasıl sorgulanır? (e-Devlet GSS borcu sorgulama ekranı) - 5

AYLIK GSS PRİMİ NE KADAR?

GSS primleri asgari ücrete göre belirlendiğinden, bu yılın sonuna kadar ödenecek prim tutarı aylık 402 lira, yıllık da 4 bin 802 lira, 2024 yılında asgari ücrete gelecek artış oranında GSS primleri de artacak.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu nedir, neden olur? GSS borcu nasıl sorgulanır? (e-Devlet GSS borcu sorgulama ekranı) - 6

GSS BORCUNA AF NE ZAMAN GELECEK?

Teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi halinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşacak.

Halihazırda borçlu durumda olan milyonlarca vatandaşın yapılacak düzenlemenin ardından yeni yıla GSS prim borcu olmadan gireceği tahmin ediliyor.

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