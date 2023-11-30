Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu nedir, neden olur? GSS borcu nasıl sorgulanır? (e-Devlet GSS borcu sorgulama ekranı)
Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcunun ne olduğu, Meclis'te GSS prim borçlarının düzenlenmesine ilişkin maddenin yer almasıyla birlikte vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TBMM torba yasa teklifindeki 54. madde kapsamında GSS prim borçlularına af gelmesi bekleniyor. Peki, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu nedir, neden olur? GSS borcu nasıl sorgulanır?
Genel Sağlık Sigortasına (GSS), 1 Ocak 2012 tarihinde yapılan değişiklikle prim ödeme zorunluluğu getirildi.
Genel Sağlık Sigortası'nda kapsam dışı kalanlar, çalışanlar ve çalışmayanlar olarak ikiye ayrılıyor. Sigortalı çalışanların primlerini işveren ödediği için borç doğmaz ancak çalışmayanların kendi primlerini dışarıdan ödemeleri gerekiyor ve bu nedenle de her ay sigorta borcu çıkabiliyor.