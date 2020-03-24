Hükümetlerden ekonomide virüs tedbirleri

ABD KURTARMA PAKETİNDE GECİKİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, ilk etapta salgınla mücadele için 8,3 milyar dolarlık ek bütçeyi onaylarken, 13 Mart'ta ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan etti. Trump, 16 Mart'ta da küçük işletmelerin salgından etkilenmemesi için esneklik sağlayan düzenlemeler ile ücretsiz test ve ücretli hastalık izni gibi konuları kapsayan bir tasarı hazırladıklarını bildirdi.

Tasarı teklifinin basına yansıyan detaylarında kredi desteği, yetişkin bireylere 1.000 dolarlık ve çocuklara 500 dolarlık doğrudan çek verilmesi, işletmeler için likidite yaratma, sağlık çalışanlarına ve Kovid-19 hastalarına destek gibi düzenlemeler dikkati çekti.